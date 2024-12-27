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先進光：機器人鏡頭訂單出貨 車用成長明年拚倍增

中央社／ 台北27日電

先進光傳出取得亞馬遜和Intel機器人鏡頭訂單，董事長高維亞指出，已切入美系客戶並持續出貨，但坦言占比不高；先進光2025年主要成長動能以車載、NB鏡頭為主，受惠車廠耕耘進入收穫期，估明年車載營收年增率可達100%。

先進光今天舉行法人說明會，針對火熱的「機器人之眼」話題，高維亞指出，先進光有切入美系客戶機器人鏡頭訂單，但坦言「機器人是話題」，工業用視覺辨識都算是機器人鏡頭，先進光均持續出貨，占比不重，估計2、3年內都不會是獲利重心。

市場傳出，先進光打入的美系機器人客戶為亞馬遜和Intel，也針對以色列公司工業用、商用機器手臂鏡頭耕耘。

先進光前3季營收新台幣32億元，年增9%；稅後淨利2.7億元，年減11%，每股盈餘1.96元。

營收占比方面，高維亞指出，包含平板、筆電的PC占比是70%，車用近10%，其他則有物聯網（IoT）和安控、空拍機、工業用設備等，大概占比是20%。

以成長動能而言，先進光以耀崴科技切入車用市場，他說，前幾年一直在耕耘車用市場，今年有新案子挹注，進入收穫期；亞洲客戶也有量產訂單，將挹注越南廠營收獲利大幅成長，預估2025年車載相關營收占比大概可拉升到15%。同時看好防疲勞駕駛監測系統（DMS）是新的藍海，將有相關案子出貨，估明年車載業務營收年增率可達100%。

先進光透過子公司科雅光電切入「指紋辨識模組及觸控板系統模組」，高維亞指出，除戴爾及intel訂單外，也新增HP客戶，並投入超聲波指紋辨識，瞄準明年電動自行車和電動機車新案。

至於轉投資智匯創新，他表示，成立1年多，屬於IC設計領域，也持續投入metalens的開發。

筆電市場景氣而言，他表示，雖然各界認為筆電產業趨緩，但先進光仍看好雙鏡頭認證挹注，明年筆電鏡頭出貨量將年成長15%。

而美系客戶平板原先在8月、9月出貨，但營收沒有看到貢獻，高維亞坦言，量產計畫被延後，原因是來不及因應客戶要求，更新檢測設備，正在溝通出貨標準，並同步研發或購置新設備，最壞情況是明年過年後還是可達量產標準。

此外，先進光補充，越南廠目前玻璃鏡片產能每月大概250萬片，塑膠鏡頭組裝產能大約1個月700萬顆，未來會新增模造玻璃產線；至於斥資近12億元資金取得台灣康寧中科廠區，將於明年進行廠房擴建。

先進光 營收 雙鏡頭

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