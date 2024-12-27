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劉揚偉：處分夏普零組件三大業務 日車廠整併預期中

中央社／ 台北27日電

鴻海董事長劉揚偉今天表示，轉投資日本夏普（Sharp）的三大零組件事業包括面板、半導體、相機模組等，將會在2025年3月底前處分完畢，鴻海有可能是接手夏普半導體事業的對象之一。

談到日產汽車（Nissan）與本田汽車（Honda）進入整併協商，劉揚偉表示，這在預期中，鴻海的委託設計製造服務（CDMS）模式，正在電動車趨勢上。

劉揚偉今日下午受邀出席由台大科技政策與產業發展研究中心（TPIDC）數位轉型與永續發展產學聯盟，舉辦的台灣產業創新與轉型論壇，會中並發表演說，會後接受現場等候媒體短暫採訪。

談到夏普邁向輕資產體質瘦身，劉揚偉透露，夏普會鎖定布局品牌事業，淡出零組件業務，劉揚偉說，零組件尤其是面板虧損，把夏普原本賺的錢虧光，他接手後，鎖定品牌業務，並推廣市場銷售。

劉揚偉指出，夏普會陸續處分包括面板、半導體、相機模組等三大零組件業務，鴻海有可能是接手夏普半導體業務對象之一，劉揚偉規劃，明年3月底夏普2024會計年度結束前，三大零組件業務會處分完畢。

談到日產與本田進入整併協商，劉揚偉指出，這是預期中產業會發生的趨勢，他指出，電動車進入門檻降低，更多競爭者進入布局，競爭對手增多後，電動車價格就會降低，車廠以往的作法已不靈光，未來整併和分工將是兩條主要趨勢，製造和供應鏈業務會逐漸分割出來，這有點像以往個人電腦和手機產業的演變。

劉揚偉表示，鴻海的CDMS模式正在電動車發展趨勢上，目前大規模專業代工設計服務的廠商，只有鴻海一家，未來機會更大。

至於輝達（NVIDIA）人工智慧AI伺服器GB200出貨進展，劉揚偉笑說，「這應該要去問黃仁勳」，劉揚偉並透露，2025年會親自去參加輝達GTC年度技術大會。

夏普在6月底改選新的經營團隊組織，其中鴻海董事長劉揚偉兼任夏普會長一職，夏普當時說明，新經營團隊加強公司資產管理，繼續推動落實中期營運方針，包括實現輕資產化、創造品牌業務和新產業的良性循環。

劉揚偉 夏普 鴻海

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