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京元電迎AI客戶強勁追單 明年資本支出大增58%達218.44億元
京元電子周五召開董事會，決議通過2025年度資本支出計畫達218.44億元，創歷年新高，年增高達58%，若加計子公司資本支出共計233億元。京元電表示，因應客戶AI（人工智慧）晶片產能大幅提升，必須增購測試機台與設備。
京元電表示，明年母公司京元電218.44億元的資本支出中，將有七成多投入於測試機台及其附屬設備，其餘部分則用於廠房及設施建設。
京元電強調，明年資本支出主要為客戶對人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）晶片測試需求的大幅增長，加速擴充產能，以滿足客戶產品即時上市的需求。
京元電主要專注於IC測試服務，提供晶圓測試（CP Test）、還有CoWoS封裝前極為重要的燒錄（burn in）測試及晶片封裝完後的後段IC封裝成品測試（Final Test），其他晶圓研磨切割、封裝與捲帶包裝等服務。
京元電今天董事會也通過與第一商業銀行等銀行團簽訂聯貸合約案，總額度140億元，於20%範圍內以等比例增減本聯合授信總額度，其具體目的為營運周轉與償還銀行借款，契約自首動日起算5年。
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