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台積電青年築夢計畫9組團隊出線 獲300萬元築夢金

中央社／ 台北27日電

台積電文教基金會今天宣布，第9屆青年築夢計畫得獎名單出爐，共有9組團隊出線，合計獲得新台幣300萬元築夢金。

台積電文教基金會發布新聞稿指出，今年的青年築夢計畫以「永續，由我們決定」為主題，鼓勵青年學子以行動參與社會永續發展。共有130組團隊參加，9組團隊出線。

基金會表示，獲獎的「新新相印築夢之旅－多元文化入校劇場計畫」隊伍，由台大戲劇系黃晨凱與暨南國際大學陳韋伶組成，他們自家族中看見新二代的困境，希望透過輕鬆活潑的劇場形式走入國小校園，讓更多新二代學子找到與家人母國文化的連結，消弭社會標籤，建立多元文化共榮的台灣社會。

「挫賽家庭」由廖多加、廖佳樂兩姊妹組成，因姊姊及媽媽相繼罹患全身性紅斑性狼瘡（SLE），在克服先天罕病的路上雖身心挫折，但受到許多人的幫助，她們希望將愛傳遞，計劃透過製作娛樂互動影片陪伴有相同境遇、日常生活中遇到各種挫折的大眾。

台積電文教基金會指出，除了築夢金外，基金會也將安排台積電員工擔任築夢陪伴業師，在未來1年陪伴團隊展開築夢旅程。

基金會表示，今年獲獎團隊關懷議題更加多元，包含安寧療護、原住民文化及新住民社區理解等議題，展現青年對於社會議題的高度同理，以及改變現況的行動力。

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