鴻海劉揚偉：夏普淡出零組件事業 預計明年3月底前完成

鴻海（2317）投資的日商夏普持續進行轉型，27日宣布，將相機模組事業公司持股及固定資產轉讓予鴻海子公司Fullertain，對此，鴻海董事長劉揚偉回應，夏普目標是轉型成「輕資產」公司，將淡出相機模組、面板、半導體等零組件事業，保留並強化品牌業務，預計會在明年3月底、夏普2024財年結束前處理差不多。

劉揚偉指出，基本上夏普有兩種不同的生意，品牌跟零組件事業，現在要淡出零組件，過去品牌一直都不錯，可能每年賺個5、600億日圓，可是零組件這邊尤其是面板，每年虧個1、2,000億日圓，就把賺的錢虧光，因此，我接手後決定這部分不要做，把品牌做好，可以持續有錢研發、推廣市場，把原本500億日圓變成1,000億元。

劉揚偉分析，夏普零組件事業有3個部分，包含面板、半導體、相機模組，接下來2個都有相關的處理，而夏普半導體接手買家，鴻海是可能的買家之一，但還是會找最合適、最願意的對象，現在預計零組件部分會在明年3月底、夏普2024年財年結束前做得差不多。

夏普今日宣布，將相機模組事業公司持股及固定資產轉讓予鴻海子公司Fullertain。

夏普表示，子公司SSTC持有的SSTEC公司持股轉讓給鴻海旗下Fullertain，以及將本公司或SSTC公司持有的固定資產等轉讓給SSTEC公司，並已與 Fullertain公司簽訂相關合約。此外，因本次持股轉讓，SSTEC公司將不再列入夏普的合併營收範圍。

夏普指出，公司正致力於早日確立「強大的品牌企業 SHARP」的目標，並推進以品牌業務為核心的業務轉型。同時，對於投資負擔較重的設備業務，本公司正在推進業務結構改革，並採取與其他企業合作的方針。