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合富與晉弘簽 MOU 合攻大陸智慧醫療產品市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
合富醫療控股首席執行長李惇(左)與晉弘科技董事長鄭竹明合影。晉弘／提供
合富醫療控股首席執行長李惇(左)與晉弘科技董事長鄭竹明合影。晉弘／提供

合富-KY（4745）與晉弘（6796）兩公司27日宣布， 兩公司共同簽訂策略合作意向書（MOU），透過商業策略合作，結合合富在醫療通路行銷運營上的專長及晉弘開發創新醫材的技術實力，雙方於產品開發及市場推廣上發展長期合作，聯盟互利，初期先以大陸市場為重心，未來有機會擴展到其他海外市場。

合富集團是目前唯一在兩岸雙上市的醫療企業，致力於引進世界一流的醫療設備，打造華人市場上最大的醫療通路公司。關於本次與晉弘策略合作，合富醫療控股董事長王瓊芝表示「Synergy（綜效）」是最大的考量，兩間公司優勢互補，必能共同提供滿足臨床需求的創新醫療設備與服務。合富醫療控股首席執行長李惇也表示，合富深耕中國醫療市場多年有成，借重晉弘的國際經驗，將有助合富擴大通路布局至國際市場。

晉弘以自主開發創新醫療器材見長，與國際大廠合作經驗豐富，展現MIT厚實的開發製造能力。晉弘為全球智慧醫療領導廠商，聚焦遠距醫療（數位五官鏡組）、數位醫療（AI醫學影像輔助診斷軟體）及微創診療（拋棄式內視鏡）三大市場，致力於開發創新智慧醫療器材，藉由數位醫學影像光學設計的核心技術，結合AI醫學影像輔助診斷軟體，開發智能醫療器材並提供創新醫療解決方案。

晉弘董事長鄭竹明表示，與合富簽訂策略合作意向書是強強聯手，合富於大中華醫療市場布建的通路，將有助於晉弘開發切合臨床需求的產品，期盼以創新的技術提供創新的服務。

合富 軟體 醫療器材

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