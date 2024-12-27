輝達總部落腳高雄有望？ 郭智輝給出答案

輝達執行長黃仁勳日前表態將在台灣設立第二個類似在高雄Taipei-1的AI超級電腦中心或數據中心，並還要找蓋總部的地點，不過地點還未確定，經濟部長郭智輝27日接受媒體堵訪時提到，「快了、快了」，對於他們要落腳何處由他們自己決定。

外界對於輝達的海外總部地點相當關注，郭智輝今日視察亞灣時被媒體問及有關輝達總部設廠進度，是否已經有所接觸或是已經有定案，郭智輝僅表示快了快了，並提到地點應該會由輝達自己決定。

至於輝達是會落腳在北部還是南部，郭智輝則是妙答「花若盛開，蝴蝶自來」，哪裡的花開的比較漂亮就會有機會。

除了輝達總部外，高雄市長陳其邁也提到，高雄將建置國內算力最大的AI超級電腦Taipei-1，這座超級電腦未來將完全使用綠電，所需要的電力約要20MW，Taipei-1則是與鴻海（2317）合作共同建置，落腳高雄軟體園區二期，直接租用鴻海在高軟的機房，鴻海也協助輝達在高雄建立資料中心。