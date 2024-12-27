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京元電拍板2025年資本支出233億元 創歷史新高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
京元電總經理張高薰。記者李孟珊／攝影。
京元電總經理張高薰。記者李孟珊／攝影。

京元電子（2449）12月27日召開董事會，決議通過2025年度資本支出計劃，金額為新台幣218.44億元，另加計子公司資本支出共計新台幣233億元。創下歷史新高。

京元電子說明，其中，新台幣218.44億元的資本支出將有七成多投入於測試機台及其附屬設備，其餘部分則用於廠房及設施建設。此資本支出規劃最主要為客戶對人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）晶片測試需求的大幅增長，加速擴充產能，以滿足客戶產品即時上市的需求。

新台幣 資本支出

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