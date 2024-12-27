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夏普宣布 轉讓相機模組事業給鴻海

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
日商夏普（Sharp）。路透
日商夏普（Sharp）。路透

鴻海（2317）投資的日商夏普（Sharp）持續進行轉型，27日宣布，將相機模組事業公司持股及固定資產轉讓予鴻海子公司Fullertain。

夏普表示，子公司SSTC持有的SSTEC公司持股轉讓給鴻海旗下Fullertain，以及將本公司或SSTC公司持有的固定資產等轉讓給SSTEC公司，並已與Fullertain公司簽訂相關合約。

此外，因本次持股轉讓，SSTEC公司將不再列入夏普的合併營收範圍。

夏普指出，公司正致力於早日確立「強大的品牌企業 SHARP」的目標，並推進以品牌業務為核心的業務轉型。同時，對於投資負擔較重的設備業務，本公司正在推進業務結構改革，並採取與其他企業合作的方針。

夏普表示，在此背景下，針對相機模組事業，本公司已與具備支援成長能力的合作夥伴——具有滿足客戶需求的投資實力和生產能力的鴻海集團進行了協商，最終達成共識，通過本次轉讓實現業務承接。透過本次轉讓，本公司能降低設備業務相關的投資負擔。

夏普 鴻海

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