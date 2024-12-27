熊本縣知事開口提台積電JASM開始量產 公司證實

共同社報導，熊本縣知事木村敬27日在例行記者會上表示，23日已收到台積電（2330）熊本晶圓廠營運合資公司JASM的通知，熊本一廠已按照計畫，本月「開始量產」。台積電今日並證實12月已按計畫出貨。

依據台積電先前法說會預告，台積電熊本一廠本本就將在今年內開始出貨。因此外電報導並非新聞。

台積電海外廠布局最快速為日本廠，在日本官方大力支持下，台積電熊本新廠資本支從原訂約70億美元拉升至86億美元，提供22/28奈米、12/16奈米製程產能，月產能也較最初目標4.5萬片提升為5.5萬片12吋晶圓。熊本新廠預定2024年12月起出貨。

台積電先前10月17日召開法說會，當時台積電董事長暨總裁魏哲家說，「在日本，感謝日本中央政府、縣政府和地方政府的大力支持，我們的進展也非常成功。我們在熊本的第一座特殊製程技術晶圓廠已經完成了所有製程驗證（processqualification），將於本季開始量產，我們有信心熊本的晶圓廠可提供與台灣晶圓廠相同水準的製造品質和可靠度。」

他也提到，熊本的第二座特殊製程技術晶圓廠已經開始整地，興建工程計畫於2025年第1季開始。第二座晶圓廠將支持我們在消費性、汽車、工業和HPC相關應用的策略性客戶，並預計於2027年底開始生產。

依據台積電規畫，熊本二廠將採用40奈米、12/16奈米和6/7奈米製程技術，以支持消費性、汽車、工業和HPC相關應用的策略性客戶。

日本熊本放送先前報導，台積電日本JASM首座新廠能快速衝刺今年內如期投產的背後有兩個關鍵，包含建設工程24小時進行，最高的時候約有6,000人同時進行施工，以及完整供應鏈。