快訊

柯文哲傍晚神情凝重回新竹探望爸爸 柯媽病房內等候團圓

突感無力！陳菊腎臟長腫瘤、左側腦血管阻塞 高醫說明病況

沒學生報考？碩博班整體註冊回溫 台大揭2博班註冊率掛零原因

出租屋頂建太陽能板 矽品二林廠啟用綠電回購專案

中央社／ 彰化縣27日電

矽品公司二林廠今天舉辦綠電回購轉供專案啟用儀式，二林廠屋頂租給能源公司建置太陽能板，經能源公司旗下發電業者進行綠電轉供，回購屋頂綠電，發電量可供1400戶家庭年用。

矽品精密公司今天發布新聞稿指出，矽品精密與睿禾控股集團攜手合作，在矽品精密中部科學園區二林廠舉辦全台首例綠電回購轉供專案啟用儀式，睿禾控股提供一站式能源解決方案，透過環境友善的綠電轉供新能源回購商業模式，共同推動綠電市場發展。

矽品公司說明，二林廠一期屋頂建置100萬瓦（MW）太陽能發電系統，由矽品公司將屋頂出租給睿禾控股旗下子公司「得禾能源」，建置太陽能板及進行維運，並透過旗下發電業者「瓦特先生」進行綠電轉供，最終由矽品精密回購自家屋頂綠電。

矽品公司指出，做法不僅結合屋頂出租、光電工程與綠電交易，也為台灣能源開啟嶄新篇章，預計二林廠全期將設置400萬瓦（MW）的太陽能發電系統，年發電量可達500萬度，相當於1400戶家庭年用電量。

矽品公司表示，專案預計明年正式供電，最大特色在於自專案設計初期，即以綠電回購為核心目標，睿禾控股則提出捨棄傳統依賴台電躉購費率模式，設計出符合企業減碳需求的綠電回購方案，強化企業綠色供應鏈發展。

太陽能發電 矽品 綠電

延伸閱讀

美超微攜手國瑞蓋純綠電算力中心 政院：樂觀其成

洛碁集團與樺銳綠電簽署10年3億度綠電 規劃中部拓點

電價及綠電考量 郭智輝：5千瓩以上用電量資料中心不會來台設立

影／綠電垃圾風暴將至 廢棄的風機葉片該藏哪？

相關新聞

輝達總部落腳高雄有望？ 郭智輝給出答案

輝達執行長黃仁勳日前表態將在台灣設立第二個類似在高雄Taipei-1的AI超級電腦中心或數據中心，並還要找蓋總部的地點，...

熊本縣知事開口提台積電JASM開始量產 公司證實

共同社報導，熊本縣知事木村敬27日在例行記者會上表示，23日已收到台積電（2330）熊本晶圓廠營運合資公司JASM的通知...

夏普宣布 轉讓相機模組事業給鴻海

鴻海（2317）投資的日商夏普（Sharp）持續進行轉型，27日宣布，將相機模組事業公司持股及固定資產轉讓予鴻海子公司F...

鴻海劉揚偉：夏普淡出零組件事業 預計明年3月底前完成

鴻海（2317）投資的日商夏普持續進行轉型，27日宣布，將相機模組事業公司持股及固定資產轉讓予鴻海子公司Fullerta...

圓剛熬5年從直播主愛牌成邊緣 AI 一哥 揭壓寶輝達甘苦

老牌影像擷取卡品牌圓剛（2417）布局輝達（NVIDIA）嵌入式AI平台Jetson超過5年，取得先占者優勢，外界不知道...

鴻海明年 AI 伺服器狀況 劉揚偉這樣說

鴻海（2317）今年在AI伺服器業務加持下，帶動營運成長，鴻海董事長劉揚偉27日指出，明年鴻海AI伺服器業務將會更好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。