出租屋頂建太陽能板 矽品二林廠啟用綠電回購專案

矽品公司二林廠今天舉辦綠電回購轉供專案啟用儀式，二林廠屋頂租給能源公司建置太陽能板，經能源公司旗下發電業者進行綠電轉供，回購屋頂綠電，發電量可供1400戶家庭年用。

矽品精密公司今天發布新聞稿指出，矽品精密與睿禾控股集團攜手合作，在矽品精密中部科學園區二林廠舉辦全台首例綠電回購轉供專案啟用儀式，睿禾控股提供一站式能源解決方案，透過環境友善的綠電轉供新能源回購商業模式，共同推動綠電市場發展。

矽品公司說明，二林廠一期屋頂建置100萬瓦（MW）太陽能發電系統，由矽品公司將屋頂出租給睿禾控股旗下子公司「得禾能源」，建置太陽能板及進行維運，並透過旗下發電業者「瓦特先生」進行綠電轉供，最終由矽品精密回購自家屋頂綠電。

矽品公司指出，做法不僅結合屋頂出租、光電工程與綠電交易，也為台灣能源開啟嶄新篇章，預計二林廠全期將設置400萬瓦（MW）的太陽能發電系統，年發電量可達500萬度，相當於1400戶家庭年用電量。

矽品公司表示，專案預計明年正式供電，最大特色在於自專案設計初期，即以綠電回購為核心目標，睿禾控股則提出捨棄傳統依賴台電躉購費率模式，設計出符合企業減碳需求的綠電回購方案，強化企業綠色供應鏈發展。