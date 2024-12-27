快訊

柯文哲傍晚神情凝重回新竹探望爸爸 柯媽病房內等候團圓

突感無力！陳菊腎臟長腫瘤、左側腦血管阻塞 高醫說明病況

沒學生報考？碩博班整體註冊回溫 台大揭2博班註冊率掛零原因

劉揚偉：鴻海明年AI伺服器出貨更好 首家大巨蛋辦尾牙

中央社／ 台北27日電

鴻海董事長劉揚偉今天表示，2025年人工智慧AI伺服器出貨會比今年更好；鴻海嘉年華將於明年1月24日在大巨蛋舉行，鴻海將成為第一家在大巨蛋舉辦尾牙的企業。

劉揚偉今天下午受邀出席由台大科技政策與產業發展研究中心（TPIDC）數位轉型與永續發展產學聯盟，舉辦的台灣產業創新與轉型論壇並發表演說，會前接受媒體短暫採訪。

輝達（NVIDIA）GB200伺服器先前出貨傳出雜音，供應鏈人士透露，鴻海內部維持原先出貨時程，GB200伺服器將於12月小量出貨，出貨時間並未改變。

伺服器 劉揚偉 鴻海

延伸閱讀

鴻海董座劉揚偉 複製翻轉夏普模式

鴻海華麗轉身...劉揚偉施魔法

閒錢、獎金買00922…隨著大盤一起放大本金！ 去年男大生一年賺超過200萬

川普開築關稅壁壘第一槍 鴻海全球設點…力抗亂流

相關新聞

輝達總部落腳高雄有望？ 郭智輝給出答案

輝達執行長黃仁勳日前表態將在台灣設立第二個類似在高雄Taipei-1的AI超級電腦中心或數據中心，並還要找蓋總部的地點，...

熊本縣知事開口提台積電JASM開始量產 公司證實

共同社報導，熊本縣知事木村敬27日在例行記者會上表示，23日已收到台積電（2330）熊本晶圓廠營運合資公司JASM的通知...

夏普宣布 轉讓相機模組事業給鴻海

鴻海（2317）投資的日商夏普（Sharp）持續進行轉型，27日宣布，將相機模組事業公司持股及固定資產轉讓予鴻海子公司F...

鴻海劉揚偉：夏普淡出零組件事業 預計明年3月底前完成

鴻海（2317）投資的日商夏普持續進行轉型，27日宣布，將相機模組事業公司持股及固定資產轉讓予鴻海子公司Fullerta...

圓剛熬5年從直播主愛牌成邊緣 AI 一哥 揭壓寶輝達甘苦

老牌影像擷取卡品牌圓剛（2417）布局輝達（NVIDIA）嵌入式AI平台Jetson超過5年，取得先占者優勢，外界不知道...

鴻海明年 AI 伺服器狀況 劉揚偉這樣說

鴻海（2317）今年在AI伺服器業務加持下，帶動營運成長，鴻海董事長劉揚偉27日指出，明年鴻海AI伺服器業務將會更好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。