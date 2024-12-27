劉揚偉：鴻海明年AI伺服器出貨更好 首家大巨蛋辦尾牙
鴻海董事長劉揚偉今天表示，2025年人工智慧AI伺服器出貨會比今年更好；鴻海嘉年華將於明年1月24日在大巨蛋舉行，鴻海將成為第一家在大巨蛋舉辦尾牙的企業。
劉揚偉今天下午受邀出席由台大科技政策與產業發展研究中心（TPIDC）數位轉型與永續發展產學聯盟，舉辦的台灣產業創新與轉型論壇並發表演說，會前接受媒體短暫採訪。
輝達（NVIDIA）GB200伺服器先前出貨傳出雜音，供應鏈人士透露，鴻海內部維持原先出貨時程，GB200伺服器將於12月小量出貨，出貨時間並未改變。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言