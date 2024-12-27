矽品精密捨棄傳統模式 中科二林廠回購綠電轉供創先例

矽品精密中科二林廠出租一期廠房屋頂建置太陽能發電系統，預計明年發電，然後回購自家屋頂的綠電，創下全台回購綠電轉供首例，實現企業SDGs的社會責任。

矽品精密今表示，矽品精密中科二林廠今舉行綠電回購轉供專案啟用儀式，將攜手睿禾控股集團，由睿禾控股提供一站式能源解決方案，預計（2025）年正式供電，最大特色自專案設計初期，即以綠電回購為核心目標，睿禾控股提出捨棄傳統依賴台電躉購費率的模式，設計出符合企業減碳需求的綠電回購方案，強化企業綠色供應鏈發展，並透過環境友善的綠電轉供新能源回購商業模式，共同推動綠電市場發展。

綠電回購轉供專案是矽品精密中部科學園區二林廠出租一期屋頂建置1MW太陽能發電系統，由睿禾控股旗下子公司「得禾能源」建置與維運太陽能板，另透過旗下發電業者「瓦特先生」轉供綠電，矽品精密回購自家屋頂的綠電，結合屋頂出租、光電工程與綠電交易，開啟台灣能源合作新模式。

矽品精密2018年已在中科廠完成2.8MW太陽能光電系統，面積約5座足球場，是國內封測業單一廠址最大規模的太陽能光電系統，每年約發電超過350萬度，足供約1千戶住家的年用電量，每年約減少1700公噸二氧化碳排放，相當20萬棵樹一年的碳吸收量。