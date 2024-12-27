英飛凌連續15度名列道瓊永續發展指數

標準普爾全球 (S&P Global) 宣布，英飛凌已被遴選進入道瓊永續發展世界指數以及道瓊永續發展歐洲指數。這是英飛凌連續15度榮獲此項企業永續發展的認可。這項標竿指數代表著標普全球BMI指數 (S&P Global Broad Market Index) 最大的2,500家公司中，根據長期經濟、環境和社會標準表現的前10%廠商。

英飛凌董事會成員暨數位及永續長Elke Reichert表示：「很榮幸地，我們在永續發展的努力再度受到認可。英飛凌連續15度入列這項指數，體現了我們對永續發展的長期承諾。做為企業，我們透過產品持續推動低碳化和數位化進程，我們相信負責任的商業實踐是英飛凌取得長期成功，以及為利益關係人創造價值的關鍵。」

半導體可讓資源的使用更加高效，並且充分發揮數位技術潛力。相較於在製造過程中產生的碳排，英飛凌產品在其生命周期中可創造45倍的減排量，同時，英飛凌也持續透過更高能源效率與智慧的半導體解決方案以提高這項比率，例如，先進的電源系統能夠顯著提升再生能源發電、資料中心和電動車的能源效率等級。

同時，英飛凌也致力減少自身的碳足跡，目標是2030年實現碳中和。英飛凌在範疇1和範疇2的排放已減少了三分之二，現在正朝著 2025年降低70%排放的目標邁進 (比較基準年度為2019年)。英飛凌矢志成為半導體產業永續發展的先行者，並在同業中具備最低的正規化範疇1和範疇2排放以及最低的水消耗。

現今，英飛凌更進一步地設定了依據巴黎氣候協定的科學基礎CO2減排目標，在其氣候保護的努力與行動的目標也擴展至供應鏈（範疇3）。2024年，公司實現了另一項里程碑：發布個別產品的產品碳足跡（PCF）詳細資料，有助提升客戶獲得更多關於自身碳足跡的透明度。

道瓊永續發展指數被視為永續發展最重要的標竿之一，遴選出全球領先的公司，跨越各行各業。其目的在於協助投資者做出明智投資決策，使其投資組合可以更好地與永續發展相符，並且激勵企業持續推進相關工作，以實現長期永續發展。