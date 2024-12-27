圓剛熬5年從直播主愛牌成邊緣 AI 一哥 揭壓寶輝達甘苦

老牌影像擷取卡品牌圓剛（2417）布局輝達（NVIDIA）嵌入式AI平台Jetson超過5年，取得先占者優勢，外界不知道的是，累計Jetson模組銷售量居全球前三、非標準品居台灣第一，從直播主愛牌到邊緣AI龍頭，圓剛主管自嘲是從只能跑5公里選手，變成能跑42公里馬拉松，明年將是圓剛邊緣AI收成年。

「5年前，我們只能跑5公里，2025年我們有機會參加馬拉松！」圓剛財務處副總林朝祥說，2018年圓剛開始研發Jetson平台，初期跟客戶合作POC（場域驗證），客戶也不確定如何用，買的量都是個位數的量，直到近一年驗證過了，客戶專案陸續進入建置期，今年下半客戶的邊緣AI訂單才開始進入上千（K）的量。

事實上，圓剛早在2015年就投入輝達Tegra平台開發，Jetson平台也發展得早，客戶訂單沒量也敢投資，讓圓剛除有先進入者優勢，更累積許多落地經驗值。

業界都知道的是，輝達對硬體平台的價格跟規格掌握度高，一直以來Jetson平台都是輝達提供Jetson模組，再由圓剛這類有研發能力的業者，針對客戶想要的規格加入所需功能及IO規格，開發成載板（主機板）或PC系統，由於模組價格固定，業者能賺得利潤空間被限制，以Jetson系統來說，輝達的模組價格就占比6~7成，利潤率不夠吸引人，更有許多中國大陸業者採低價競爭策略，業務推廣挑戰度高。

由於圓剛是以影音串流技術起家，軟硬體整合相容性與驗證測試流程經驗度高，在董事長李重松支持下，圓剛每年砸20%營收到研發上，2023~2024年研發預算都超過6億元，今年支出更創新高。

業務副總莊善雯指出，今年圓剛新推出IP65/67防水等級重工業使用的邊緣AI裝置，適應負40度到高溫70度嚴苛室外環境，系統更裝載兩台以上風扇，使得機台當一顆風扇壞了，另一顆可以備援上陣，目的是幫客戶減少立即派工程師去維修的成本。

由於有特殊設計能力，又肯投資研發，許多工業電腦大廠也選擇跟圓剛合作，補齊自有產品線不足。

目前圓剛的Jetson平台已經打入美國智慧醫療客戶的倉儲管理，以及日本智慧駕駛客戶手中，今年下半年放量，甚至因為因接到急單，Jetson模組來不及供應，圓剛還得拜託輝達支援，預計2025年首季可以把專案急單交完。

圓剛的邊緣運算AI系統營收比例今年來到30~35%，莊善雯表示，明年專案訂單能見度已經達5~6成，她預估邊緣運算AI業務營收比將提升至4~5成（系統跟載板各半），AMR專案合作中，2025年下半將開始落地，2026年邊緣AI產品營收比重有機會衝過5成，讓這家老牌直播主愛牌翻身成邊緣AI霸主。

「我們選擇智慧城市、工廠自動化、智慧零售、AMR四個主軸開發客戶需要的產品，而且整合我們自己本身的軟體SDK或API，提供客戶完整解決方案，讓我們的客戶或軟體商可以快速落地。」莊善雯說。

「小型化」也是圓剛看好的邊緣AI趨勢，莊善雯表示，累積五年練兵經驗，圓剛知道如何減少客戶建置成本，輕鬆做遠端維運管理，後續有些客戶不知怎麼做，圓剛就能提供建議，這類經驗價值也成競爭力優勢，而未來，她希望更快速累積市場經驗，建立中長期核心競爭力差異性。

預見客戶的邊緣AI裝置需要低耗能，又需要好的無線傳輸需求，且預算低，看準需求，圓剛也開始跟高通等其他AI晶片業者合作。

目前圓剛已經累計出貨4~5萬套Jetson載板（含系統），這個規模量已是全球前三大（第一大是NVIDIA自己），但在非標準品Jetson上，圓剛已穩居台灣出貨龍頭，公司也期望2025年出貨將優於今年。

圓剛科技成立34年，最初以開發電視卡和電視棒等產品起家，隨後進入影像擷取卡、高畫質錄影設備和即時影音產品，疫情讓宅經濟發威，網路直播市場起飛，也讓圓剛大吃疫情紅利，但疫後直播跟商用市場需求開始衰退，邊緣AI產品反而異軍突起。

輝達的Jetson平台支援生成式AI應用，近兩年隨各LLM（大語言模型）問世，包括智慧城市、工廠自動化、智慧零售及AMR機器人應用也遍地開花，但少量多樣如何推廣，成為業者挑戰，工業電腦大廠、安控大廠也都紛紛跳進來搶吃市場，圓剛未來要如何維持競爭力？

莊善雯表示，圓剛目前在消費市場影像擷取卡（做遊戲直播錄影）全球位居第二名，並專注中高階市場，累積軟硬整合能力，在重工業領域圓剛除上述技術外，更重視高品質，每台產品都做過燒機後才出貨。