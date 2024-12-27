鴻海明年 AI 伺服器狀況 劉揚偉這樣說
鴻海（2317）今年在AI伺服器業務加持下，帶動營運成長，鴻海董事長劉揚偉27日指出，明年鴻海AI伺服器業務將會更好。
劉揚偉今日出席「台灣產業創新與轉型高峰論壇」，活動開場前接受媒體簡短提問，提問公司AI伺服器狀況。
對此，劉揚偉指出，明年鴻海AI伺服器業務將會更好。
劉揚偉先前法說會上表示，AI伺服器在客戶強勁需求帶動下，今年前三季營收成長超過兩倍，比重超過四成，包括CSP到一線品牌客戶鴻海都有，AI將占2025年伺服器營收比重超過50%，是2025年最大成長來源。
此外，由於鴻海今年尾牙將於大巨蛋舉辦，劉揚偉今日也證實此事，鴻海將是第一家在大巨蛋舉辦尾牙的廠商，他說，我們的同仁都非常期待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言