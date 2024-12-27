快訊

日本流感大爆發！東京睽違6年發「流感警報」 藥局咳嗽藥現缺貨潮

台灣夯事回顧／你全知道嗎？2024熱門神曲串燒 台灣「熱搜關鍵字」一次看

被柯文哲叫「年羹堯」她稱還不錯！ 蔡壁如：檢缺一刀畢命證據

鴻海明年 AI 伺服器狀況 劉揚偉這樣說

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
鴻海董事長暨夏普會長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長暨夏普會長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）今年在AI伺服器業務加持下，帶動營運成長，鴻海董事長劉揚偉27日指出，明年鴻海AI伺服器業務將會更好。

劉揚偉今日出席「台灣產業創新與轉型高峰論壇」，活動開場前接受媒體簡短提問，提問公司AI伺服器狀況。

對此，劉揚偉指出，明年鴻海AI伺服器業務將會更好。

劉揚偉先前法說會上表示，AI伺服器在客戶強勁需求帶動下，今年前三季營收成長超過兩倍，比重超過四成，包括CSP到一線品牌客戶鴻海都有，AI將占2025年伺服器營收比重超過50%，是2025年最大成長來源。

此外，由於鴻海今年尾牙將於大巨蛋舉辦，劉揚偉今日也證實此事，鴻海將是第一家在大巨蛋舉辦尾牙的廠商，他說，我們的同仁都非常期待。

AI 伺服器 鴻海

延伸閱讀

泰國衝電車！電電公會揮手 鴻海、金寶、英業達已布局

鴻海董座劉揚偉 複製翻轉夏普模式

鴻海華麗轉身...劉揚偉施魔法

閒錢、獎金買00922…隨著大盤一起放大本金！ 去年男大生一年賺超過200萬

相關新聞

台積電法說會預定1月16日召開 實體預計在文華東方

台積電（2330）法說會時間是市場焦點。台積電官網已更新最新消息，台積公司2024年第四季法人說明會將於2025年1月1...

鴻海明年 AI 伺服器狀況 劉揚偉這樣說

鴻海（2317）今年在AI伺服器業務加持下，帶動營運成長，鴻海董事長劉揚偉27日指出，明年鴻海AI伺服器業務將會更好。

世界先進攜手陽明交大培育科技女力

世界先進公司自2023年起，積極推動Women V內部員工資源團體，逐步落實多項多元、友善的職場措施，亦深入校園推廣國中...

格棋化合物半導體榮獲第21屆國家新創獎肯定

專業碳化矽（SiC）長晶技術領導廠商格棋化合物半導體（以下簡稱格棋）宣布，公司以「低缺陷密度八吋碳化矽晶圓技術榮獲第21...

工研院南台灣產業策略論壇啟動 AI半導體雙引擎搶商機記

工研院今天在到台南會展中心舉行「AI賦能．半導體領航—2024南台灣產業策略論壇」，邀請產官學研領袖與會。聚焦南台灣成熟...

鴻海、智百特以本輪融資建立合作 推動 AI 資料中心轉型

全球領先的人工智慧（AI）資料中心建置與基礎建設解決方案供應商智百特（Zettabyte）27日宣布，攜手全球最大科技製...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。