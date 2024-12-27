世界先進攜手陽明交大培育科技女力

世界先進公司自2023年起，積極推動Women V內部員工資源團體，逐步落實多項多元、友善的職場措施，亦深入校園推廣國中小半導體科普教育及高中學用接軌職涯講座等多項專案，獲得外界正面的迴響與肯定。

世界先進公司今年10月，攜手陽明交通大學ESG淨零轉型創新研究中心旗下的Niche科技女力團隊（由清華大學及陽明交大學生組成），共同推出聚焦科技女性職涯發展的系列活動，首場活動「科技業新航道——跟隨世界先進姊姊探索未來」10月16日在陽明交通大學登場。

為了更貼近與了解女性學生對於投身科技業所關注的議題，世界先進公司於活動前進行了問卷調查，問項主題包含AI科技應用、跨領域學習與科技女力展現。活動當天，公司邀請三位來自製造、資訊及人力資源等不同單位的女性主管，採用互動及深度對談的焦點團體模式，與30位交大、清大女同學暢談「AI 工作者的秘訣」、「職涯選擇-面談及履歷心法」、「跨部門合作」三大主題，由女性主管們分享自身的職涯經驗，讓參與活動的女學生能夠更具體想像未來的工作情境及可能面臨的機會與挑戰。

參與活動的女學生給予活動許多正向回饋，包含：「對於進入科技業更加充滿自信」、「謝謝姊姊大方解答解惑，分享職涯發展的方向，有更明確的目標」、「原以為非理工科系要加入半導體產業有很遙遠的距離，但經過主管的分享，發現不需設限自己，會更有勇氣嘗試投遞履歷與接受挑戰」。

有了首場活動的成功經驗，世界先進公司計畫於下學期進一步舉辦女性經理人職涯分享座談會，透過實體講座與年輕族群常用的影音平台，協助更多大學生了解科技業的工作與生活樣貌，鼓勵同學在未來的職涯道路上發揮個人價值；同時，也將持續於公司內推廣多元、共融的友善職場環境，落實DEI企業文化。