工研院南台灣產業策略論壇啟動 AI半導體雙引擎搶商機記

工研院今天在到台南會展中心舉行「AI賦能．半導體領航—2024南台灣產業策略論壇」，邀請產官學研領袖與會。聚焦南台灣成熟半導體供應鏈與技術優勢，結合快速崛起AI技術。工研院並發表最新的「南台灣產業創新策略」，以「半導體南向，產業鏈聚能量」與「產業AI化、AI平民化」雙引擎的產業架構，呼籲南部提早布局，共創嶄新商機。

工研院資深副總兼南部產業創新策略辦公室主任李宗銘表示，去年發布「南台灣產業創新策略」，聚焦淨零排放趨勢，鎖定電動車與海洋經濟發展。2024年，工研院進一步提出最新策略，指出AI人工智慧已成為各領域未來發展的關鍵元素，結合南台灣具有潛力的半導體產業鏈，有望成為打造南部產業高成長曲線的雙引擎。

工研院副總暨產業科技國際發展所所長林昭憲發演講時表示，南部半導體產業鏈逐步形成，下階段應聚焦市場成長性高且具有發展利基的技術，包括化合物半導體及先進封測。AI已成為全球產業發展的關鍵，應善用南台灣產業特色，透過AI核心技術平台推動產業AI化，導入AI技術以緩解產業缺工問題，包括製造、醫療、農業、物流運輸與綠能等產業。接下來從中小企業到一般人都能受惠，讓AI平民化為南臺灣發展帶來新契機。

工研院今年特別提出南台灣發展的「AEFX」策略，涵蓋四大方向：打造化合物半導體產業應用加速器（Accelerator）、完善封裝測試及化合物半導體的虛擬產業專區（Ecosystem）、發展AI核心技術平台（AI Foundry）以及建立百工百業AI化中心（AI-Xmation Centers）。此策略旨在兼顧南台灣逐漸展現的半導體產業優勢的提升，以及傳統隱形冠軍的升級轉型，並提升各產業的經濟價值。

論壇在半導體議題部分由工研院副總暨資深技術專家吳志毅主持。Zettabyte董事長邰中和分享，Zettabyte透過軟硬體整合技術，優化GPU運算效率並減少能源消耗，為半導體與AI產業注入新動能，也將持續連結國際資金與全球優秀軟體人才，協力公私夥伴，推動AI產業升級，助力南台灣成為全球AI創新的新樞紐。