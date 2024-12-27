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台積電法說會預定1月16日召開 實體預計在文華東方

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電2024年第四季法人說明會將於2025年1月16日14時舉行。路透
台積電2024年第四季法人說明會將於2025年1月16日14時舉行。路透

台積電（2330）法說會時間是市場焦點。台積電官網已更新最新消息，台積公司2024年第四季法人說明會將於2025年1月16日(星期四)台灣時間14:00/美東時間 01:00舉行。此次開放實體與線上同步，同時實體預計在台北文華東方召開。

台積電官網提到，公佈財務報告前十天(1月6~15日)為緘默期，台積公司將避免與投資機構及券商聯繫。

在實體報名方面，台積電官方網站提到，台積公司法說會報名現已開放，敬請注意以下事項，謝謝您的配合。法說會因座位有限，僅供機構法人以公司電子信箱註冊參加，本公司保留接受報名與否之權利。如本公司接受您的報名，系統將發送報名確認函。活動當天敬請攜帶報名確認函、個人名片及有照片之身分證明文件，以供核對身分。如非本人出席，恕無法入場。

台積電 法說會

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