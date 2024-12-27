輝達海外總部落腳台灣引爆聲量！北北桃勝算如何？網友、專家最看好這幾處

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）自2022年在台北內湖設立亞洲首座AI研發中心後，積極拓展在台灣的營運版圖。不僅於高雄亞洲新灣區建置Taipei-1超級電腦算力中心，近期更傳出輝達有意仿照美國矽谷總部規模，在台灣設立海外總部，而台北市似乎被視為首選地點，引發各界關注。

北北桃搶破頭！台中不甘示弱也加入輝達爭奪戰

翻攝FB／蔣萬安、侯友宜、張善政、盧秀燕

《房產溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，發現「輝達設廠」話題在近一年內（日期：2024/12/27～2024/12/25）已累計超過39,470筆聲量，聲量高峰出現在6月5日，執行長黃仁勳公開表達「在台設總部需有夜市」的幽默條件後，成為關注焦點。（延伸閱讀：輝達設廠各縣市爭相競邀！黃仁勳考量重點一文了解）

如今傳出輝達海外總部可能落腳台北市，各地方政府紛紛摩拳擦掌，爭相提出合適地點與優惠政策，希望吸引這塊「香餑餑」。

台北市：若比照美國矽谷總部規模，輝達要求的土地面積高達3公頃（約為9,075坪）以上，是台北市目前面臨的最大難題。對此，市長蔣萬安回應，台北市有與輝達保持密切溝通聯繫，將盡力克服困難，爭取輝達青睞。

新北市：市長侯友宜指出，AI產業鏈中最重要的50強企業，新北就占據了其中的26強，因此定會極力爭取輝達落腳台北。新北市經發局表示，已提供新店、林口等多筆大於3公頃適當土地標的和相關優惠給輝達評估，更帶領輝達代表進行現場會勘，日後也定將於輝達保持聯繫，了解其各項需求。

桃園市：市長張善政透露，市府已根據輝達需求提交規劃建議書，而相關內容皆符合輝達的條件。張善政強調「歡迎輝達」，接下來也將密切關注輝達需要的條件，全力爭取輝達落腳桃園。

除了北北桃市政府，台中市長盧秀燕也積極表態，說明台中不僅具備完善的科技產業鏈，還有交通便捷及海空雙港等優勢，將全力爭取輝達投資。

南港、北士科、林口備受矚目 專家分析關鍵選址條件

輝達究竟「花落誰家」，也成為不少網友的討論話題。一名PTT網友近期發文，列出「南港、士北科、大同、一殯、雙子星、中正廟、社子、台北市其他地方、新北、桃園、新竹、高雄」等12處，邀請大家一起推測輝達的落腳地。《房產溫度計》觀察留言區討論，大部分網友認為「南港、士北科、林口」有極大的機率，而原PO則推薦今年已停用拆除的台北市第一殯儀館（一殯）。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，科技大廠選址時會考量交通便利性、土地面積及不動產成本等因素，同時政府提供的稅收減免或補貼等政策也舉足輕重，都可能會影響企業的選址決策。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨進一步補充，外商選址特別重視產業聚落的存在，例如台積電所在地的竹科，以及台中的工具機精密科技產業，這些聚落提供便捷的上下游供應鏈，讓廠商之間的溝通更加順暢，也確保新技術不會被排除在資訊交流圈之外。

台北勝算最大？一殯資源不足恐率先出局

徐佳馨分析，輝達在台灣設立海外總部的理想地點應是台北市，雖然面臨大面積土地稀缺的挑戰，但其他條件均符合需求；桃園市雖然擁有充裕土地，但缺乏產業聚落支撐，而新北市的板橋遠東通訊園區則因Google進駐，具備一定的產業優勢。她建議地方政府可考慮釋出公有土地的地上權，以滿足輝達的用地需求。

針對網友的選址討論，莊思敏認為南港具備強大優勢，不僅鄰近內科與南軟，還擁有高鐵、台鐵和捷運三大交通網絡，聯外便捷且產業聚落完整。北士科作為政府近年積極推動的重點項目，周邊有多所高等教育學府，如東吳大學和銘傳大學，可提供豐富的人才資源，支持輝達的長期發展。林口則以國際AI＋智慧園區吸引了眾多科技大廠，加上土地成本低、資源充裕，對於需要擴展的輝達而言，也是一個具有潛力的選項。至於部分網友提到的一殯，莊思敏認為該地在科技資源和產業鏈上明顯不足，且土地面積恐無法滿足輝達需求，因此作為設廠地的可能性極低。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年12月27日至2024年12月25日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『輝達設廠』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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