快訊

京華城沈慶京4000萬交保手續完成 坐輪椅辦保重獲自由

烏克蘭首次「活捉」北韓士兵！重傷遭俘虜畫面曝

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 憂接觸證人 由黃國昌妻出面

Zettabyte與鴻海合作推動AI資料中心創新轉型

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
AI新創公司Zettabyte董事長邰中和。圖／Zettabyte提供
AI新創公司Zettabyte董事長邰中和。圖／Zettabyte提供

智百特股份有限公司（Zettabyte Holdings, Inc.，以下稱Zettabyte）宣布與鴻海科技集團建立策略合作夥伴關係。這項合作將以本輪融資為基礎，致力於推動創新並促進高能源效益的AI解決方案普及。

Zettabyte董事長邰中和表示：「我們非常榮幸能與以卓越的製造與創新著稱的鴻海建立合作夥伴關係。這項合作將加速我們技術的部署，以因應全球對高性能且節能的AI運算激增需求。」

鴻海表示，Zware在提升AI資料中心營運效能的同時，也能顯著降低用電量，這為未來的AI資料中心樹立全新標準開啟了機會，與Zettabyte的合作契合鴻海推動永續科技的方向。

Zettabyte指出，公司的核心產品Zware是先進的 AI 資料中心管理軟體。Zware能夠優化GPU的性能，降低用電量，同時達成最大化的運算輸出。這款解決方案讓企業能夠在AI運算領域達到卓越的效率與永續發展目標。

AI 鴻海

延伸閱讀

日產敲定與本田2026年成為一家人後 鴻海已鎖定下個日本併購目標？

2024年股息收入25萬多元…多虧鴻海（2317）、金融股、00878！ 蜜蜂爹：股息當下只是左手換右手

鴻海、智百特策略合作 攜手推動AI資料中心創新轉型

製造業轉型 三部門加大支持力度

相關新聞

工研院電光50紀念餐會 史欽泰、徐爵民、陳良基、胡正大齊聚

今年適逢工研院推動半導體技術邁入半世紀！工研院日前舉辦「電光50紀念餐會」，國內外多家知名企業和超過百位產業界重量級人士...

鴻海、智百特以本輪融資建立合作 推動 AI 資料中心轉型

全球領先的人工智慧（AI）資料中心建置與基礎建設解決方案供應商智百特（Zettabyte）27日宣布，攜手全球最大科技製...

PC業有望掀一波換機潮

大陸「人類間質肺炎病毒」疫情升溫，市場關注，若大陸疫情短期不見降溫，可能重演當年新冠疫情居家辦公帶動PC銷售需求的情況，...

艾司摩爾執行長：陸買不到EUV 晶片技術將落後15年

荷蘭半導體曝光設備大廠艾司摩爾（ASML）執行長富凱（Christophe Fouquet）日前接受媒體專訪時表示，由於...

美管制成熟製程 傷人傷己

隨著美國加強出口管制，中國大陸晶片製造商已擬定一套策略，就是要在傳統製程晶片製造上站穩主導地位。無論美國接下來怎麼因應，...

84億…華新集團併日PCB廠 旗下精成科買Lincstech全數股權

華新麗華集團焦家出手併購，旗下PCB廠精成科昨（26）日宣布，以397億日圓（約新台幣84億元）收購日本PCB製造公司L...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。