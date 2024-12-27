Zettabyte與鴻海合作推動AI資料中心創新轉型

智百特股份有限公司（Zettabyte Holdings, Inc.，以下稱Zettabyte）宣布與鴻海科技集團建立策略合作夥伴關係。這項合作將以本輪融資為基礎，致力於推動創新並促進高能源效益的AI解決方案普及。

Zettabyte董事長邰中和表示：「我們非常榮幸能與以卓越的製造與創新著稱的鴻海建立合作夥伴關係。這項合作將加速我們技術的部署，以因應全球對高性能且節能的AI運算激增需求。」

鴻海表示，Zware在提升AI資料中心營運效能的同時，也能顯著降低用電量，這為未來的AI資料中心樹立全新標準開啟了機會，與Zettabyte的合作契合鴻海推動永續科技的方向。

Zettabyte指出，公司的核心產品Zware是先進的 AI 資料中心管理軟體。Zware能夠優化GPU的性能，降低用電量，同時達成最大化的運算輸出。這款解決方案讓企業能夠在AI運算領域達到卓越的效率與永續發展目標。