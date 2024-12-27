群電攜手TI推微型筆電電源 大瓦特產品導入GaN逾3成

群電宣布與德州儀器（TI）再度攜手，推出新一代超小尺寸65W PD3.2筆電電源供應器，群電表示，目前公司大瓦特數筆電電源供應器採用第三代半導體氮化鎵（GaN）的比率已達3成以上，且比例迅速攀升中。隨高階產品出貨增加，有利公司獲利。

群電表示，新的第三代半導體GaN，是提高電源供應器效率和縮小產品尺寸的關鍵技術，而TI是高壓半導體解決方案的領導者，投入第三代半導體技術開發應用長達10多年，致力於高整合度GaN解決方案的開發。

群電2022年底首次與TI合作，第一次搭載TI整合式半橋GaN，推出微型高效電源供應器，創下當時全世界最小體積65W筆電電源的紀錄。此次2度合作，再推出新一代超小尺寸65W PD3.2筆電電源供應器。

群電總經理曾國華表示，在終端客戶對於微型高效電源的需求驅動下，群電持續與上游IC供應商合作尋找最佳解決方案，希望讓筆電電源尺寸不斷突破既有限制，達到體積極小化目標。

群電表示，過去受限於成本結構，GaN在100W以下的筆電電源滲透率仍低，隨著高整合度GaN解決方案的不斷精進，相信100W以下的筆電電源大量採用GaN的時間點指日可待。

群電今年前11個月營收新台幣339.09億元，年增1.3%，公司預期全年營收應該可以守住正成長。

獲利方面，群電今年前3季稅後純益24.79億元，年增7.2%，每股純益6.19元。公司表示，第4季在電源新品及智慧低碳整合平台營收帶動下，產品組合可望維持穩健，將力拚連續6年獲利創歷史新高。