鴻海、智百特以本輪融資建立合作 推動 AI 資料中心轉型
全球領先的人工智慧（AI）資料中心建置與基礎建設解決方案供應商智百特（Zettabyte）27日宣布，攜手全球最大科技製造服務商鴻海（2317）正式建立「策略合作夥伴」關係。而這項合作將以本輪融資為基礎，致力於推動創新並促進高能源效益的AI解決方案普及。
Zettabyte的核心產品Zware是先進的 AI 資料中心管理軟體。Zware能夠優化 GPU的性能，顯著降低用電量，同時達成最大化的運算輸出。這款先進的解決方案讓企業能夠在 AI 運算領域達到卓越的效率與永續發展目標。
Zettabyte董事長邰中和表示：「我們非常榮幸能與以卓越的製造與創新著稱的鴻海建立合作夥伴關係。這項合作將加速我們技術的部署，以因應全球對高性能且節能的 AI 運算激增需求。」
鴻海表示，Zware在提升AI資料中心營運效能的同時，也能顯著降低用電量，這為未來的 AI 資料中心樹立全新標準開啟了機會，與Zettabyte的合作契合鴻海推動永續科技的方向。
這項合作彰顯Zettabyte在革新 AI 基礎建設方面的領導地位，以及其致力於為全球企業提供顛覆性技術的承諾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言