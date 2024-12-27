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安克生醫登RSNA 2024 展現即時AI技術獲好評

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

安克生醫（4188）為我國AI智慧影像醫材領導品牌，日前參與北美最大影像醫學展RSNA，特別於AI人工智慧專區展示多項即時AI影像系統，獲得包括GE、西門子等多家國際大廠的關注與洽談合作。安克生醫表示，將依其強大的AI軟體技術，與硬體廠商攜手合作，致力於在甲狀腺、乳房、肝臟等領域的共同開發與應用。

RSNA今年大會主題為「建立智慧連結」，旨在探討AI人工智慧與放射學領域的應用與未來發展機會，吸引3萬多名產、官、學，以及醫療領域人士參與，提供豐富的學術交流及技術媒合發展機會。

安克生醫研發上市的甲狀腺超音波即時AI判讀系統「安克甲狀偵®」，可運用AI進行即時分析，輔助醫師快速且精準判讀甲狀腺結節的良惡性，也透過軟硬體整合，開發掌上型超音波機（POCUS ,Point-of-care Ultrasound），賦能基層與非專科醫師，搶攻全球掌超市場，目前已獲台灣TFDA、美國FDA、歐盟CE、中國CFDA上市許可。

除此之外，安克生醫也持續就乳房與肝臟進行AI即時研發，並進行軟硬體的開發整合。總經理李伊俐指出，此次在大會安排的AI專區進行各項產品發表，獲得許多硬體廠商接洽，商討在醫療領域方面的軟硬體應用整合以及共同開發。

李伊俐表示，即時AI判讀結合移動方便的掌上型超音波，是當前業界最受關注的發展技術之一，市場潛力與商機龐大，透過此次在RSNA成功的大量曝光，有助於提高安克生醫在全球AI超音波市場的市佔率。

AI 安克生醫

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