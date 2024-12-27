工研院電光50紀念餐會 史欽泰、徐爵民、陳良基、胡正大齊聚

今年適逢工研院推動半導體技術邁入半世紀！工研院日前舉辦「電光50紀念餐會」，國內外多家知名企業和超過百位產業界重量級人士共襄盛舉。此外，工研院電光系統所50年來包括史欽泰、徐爵民、陳良基等10位歷任所長也齊聚一堂，共同回顧半導體技術發展的輝煌歷程，並分享推動科技升級與產業崛起的寶貴經驗，見證臺灣半導體產業從無到有、揚名國際的奮鬥故事。同時也提出隨著半導體在各國在地設廠，具有跨國佈局視野的專業人才將是需求重點，在面對全球快速變化挑戰，一致認為技術持續領先將是致勝關鍵，也是臺灣維持國際競爭力的根本。

工研院在1974年國家政策引領下，透過電子工業研究所（Electronics Research and Service Organization；ERSO），共同推動的「積體電路計畫」，為臺灣第一個專注於半導體技術研究的機構。在時任行政院長孫運璿的全力促成下，工研院派出第一批19位年輕工程師完成美國無線電公司（Radio Corporation of America；RCA）積體電路技術訓練與技術移轉，並成立全國第一座積體電路示範工廠，憑藉創新與精準製程，不僅在電子錶積體電路良率上超越RCA，甚至讓臺灣躍升成為全球第三大電子錶輸出國。

與此同時在政府大力支持，工研院同步推動積體電路技術的產業化，協助創立臺灣第一家半導體製造公司聯華電子，並將多年積累的半導體技術與人才進一步轉移，促成了全國第一家專業晶圓代工公司台積電的成立。爾後更開發出臺灣第一片8吋晶圓、0.5微米DRAM製程自主技術，衍生成立世界先進積體電路公司，這些新創公司不僅開創了晶圓代工的全新商業模式，更推動臺灣成為全球半導體、記憶體產業的重要供應鏈樞紐。

工研院前董事長史欽泰回憶，1970年代臺灣科技產業尚未起步，許多人對「半導體」這個新興技術一無所知，當年不到30歲的他，與同齡成員並肩參與國家半導體計畫，對於知識的渴求尤為強烈，不怕失敗，對未來充滿衝勁與渴望，最重要的是，對社會與國家有高度的責任感，科技的發展不僅需要技術，更需要人才、精神與文化的支撐，「ERSO」就是一個精神與文化的傳承，不僅代表這群國家科技先鋒篳路藍縷打拼過程，也是工研院持續推動技術發展的力量來源。

在電光50紀念餐會上，史欽泰分享責任感、團隊合作與對知識的追求，這些過往的寶貴經驗，將繼續啟發新一代，帶領臺灣在全球科技領域中再創高峰。他指出，臺灣半導體應該持續以開放心態，與全球合作，讓國家技術與經驗不斷向外延伸，成為世界不可或缺的一部分。

前科技部長暨前工研院院長徐爵民回顧，創院初期，臺灣科技產業尚未起步，企業少，工研院肩負起主導科技發展的責任，並透過技術與人才的移轉，促成了聯電、台積電、世界先進等企業的誕生。隨著民間積極投入、產業逐漸壯大後，產業界的研發能量與資源也快速增長，工研院逐漸轉型，將重點放在產業尚未涉足的前瞻技術研發上，角色也從主導轉變為積極協助，專注於高風險但具未來性的技術研發，例如在2000年時期便致力投入前瞻性的奈米電子、軟性電子與平面顯示技術等領域，同時以合作研發的方式支持企業發展，期使臺灣在全球科技版圖中能具有領先的地位。工研院的科技布局與角色轉型，不僅是國家產業發展的縮影，更展現了科技創新與國家進步的深刻連結。

工研院副總暨資深技術專家吳志毅指出，過去無法預見AI的崛起，如今發展和應用熱烈，科技的魅力就在於它的無限可能性，並認為半導體技術仍將持續創新，在未來20至30年內，依然是全球科技的核心。而工研院不僅在技術上提供支持，還致力於強化國家的半導體生態系統，由於先進製程對每個環節的要求逐漸提高，從材料到設備的技術整合成為臺灣業界的重要需求，工研院結合自身橫跨電子、機械、材料等領域的優勢，能強而有力地協助廠商構建完整的供應鏈與技術生態，未來也將持續扮演台灣產業轉型的橋樑角色，不僅支援半導體產業，也扶植國內的中小企業，共同打造健康而多元的產業根基。

工研院電子與光電系統研究所所長張世杰表示，在現今AI黃金時代中，半導體領域研發方面，前瞻性技術的投入是推動創新的關鍵，也是一項巨大挑戰，像是半導體晶片的開發和測試往往需要投入數億元資金，使得前瞻性研究資源需求與風險承擔規模相當龐大，能夠因應科技趨勢，專業人才扶植與培育，將是重要因素。面對全球化與少子化的挑戰，吸引國際人才與資源整合將是未來的關鍵發展方向，電光系統所多年來在臺灣半導體人才生態系中扮演關鍵角色，每年為業界輸送大量人才，同時吸引企業精英與學界教授加入，形成一個流動與循環的良性系統。另外，更積極推動彈性工作政策，不僅有助於解決特殊人才的工作限制也能吸引更多來自國內外的優秀人才，成為未來持續發展的重要資源，致力為台灣科技發展創造更多可能性。

工研院承擔臺灣科技從無到有的重大使命，推動國家產業從勞力密集型轉型為資本密集與高科技導向，成功發展出涵蓋上游（設計、光罩）、中游（製造）以及下游（封裝、測試）的完整半導體產業鏈，並培育出眾多具競爭力的臺灣企業。在擘畫「2035技術策略與藍圖」中，聚焦智慧生活、健康樂活、永續環境、韌性社會四大領域與智慧化致能技術應用，以市場為導向進行研發，發展跨領域解決方案，並且扮演產學研的橋樑，鏈結臺灣跟國際，為產業創造新藍海。