臻鼎AI園區入駐南科獲准 擬投資20億元研發生產

PCB廠臻鼎-KY宣布，南部科學園區管理局核准子公司於高雄AI園區的投資申請案，預估未來設備投資新台幣20億元，除針對AI伺服器需求研發及生產，也將在南科分公司同步建置硬板研發中心。

臻鼎-KY表示，除了研發及生產AI伺服器需求的高多層及高密度印刷電路板（HLC-HDI）外，另為配合重要客戶開發下世代高階硬板產品所需的技術，將在南科分公司同步建置硬板研發中心，以提早建置相關技術能力，並透過與重要客戶的合作，培養具國際觀的印刷電路板技術人才，以對應未來快速競爭的時代。

臻鼎-KY董事長沈慶芳先前表示，高雄研發中心將規劃成為AI中心，並加碼投資，預計明年會有業績貢獻。

他表示，目前與AI相關的產品在集團中的比重已經近50%，明年預估可以至70%，明年市場模式將與今年相似，第2季較淡，第1季淡季不淡，營收力拚創新高，獲利也能提升。