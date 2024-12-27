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鴻海、智百特策略合作 攜手推動AI資料中心創新轉型

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
AI資料中心建置與基礎建設解決方案供應商智百特（Zettabyte）宣布與鴻海科技集團建立策略合作夥伴關係。路透
AI資料中心建置與基礎建設解決方案供應商智百特（Zettabyte）宣布與鴻海科技集團建立策略合作夥伴關係。路透

全球領先的人工智慧（AI）資料中心建置與基礎建設解決方案供應商智百特（Zettabyte）宣布與鴻海科技集團建立策略合作夥伴關係。這項合作將以本輪融資為基礎，致力於推動創新並促進高能源效益的AI解決方案普及。

Zettabyte的核心產品Zware是先進的 AI 資料中心管理軟體。Zware能夠優化 GPU的性能，顯著降低用電量，同時達成最大化的運算輸出。這款先進的解決方案讓企業能夠在 AI 運算領域達到卓越的效率與永續發展目標。

Zettabyte董事長邰中和表示，「非常榮幸能與以卓越的製造與創新著稱的鴻海建立合作夥伴關係。這項合作將加速我們技術的部署，以因應全球對高性能且節能的 AI 運算激增需求。」

鴻海表示，Zware在提升AI資料中心營運效能的同時，也能顯著降低用電量，這為未來的 AI 資料中心樹立全新標準開啟機會，與Zettabyte的合作契合鴻海推動永續科技的方向。

邰中和表示，這項合作彰顯Zettabyte在革新 AI 基礎建設方面的領導地位，及致力於為全球企業提供顛覆性技術的承諾。

AI 鴻海

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