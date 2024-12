台灣半導體科技外交中東出擊 阿曼高規格熱烈歡迎

為響應外交部「榮邦計畫」,駐阿曼王國台北經濟文化辦事處26日表示,積極推動促成由4名明新科技大學教授與4家半導體企業主管,組成產官學界訪問代表團,於12月15日前往阿曼交流訪問6天,受到阿曼各界熱烈歡迎。

「榮邦計畫」由外交部長林佳龍在今年5月上任後提出,有別於過去的「固邦」外交政策,以「數位」、「健康」、「綠色」及「韌性」4大價值為發展主軸,透過更多經貿交流和台灣經驗輸出,來協助友邦及理念相近國家發展經濟,以達到「榮邦」目標。

駐阿曼王國台北經濟文化辦事處副參事朱俊儀表示,阿曼王國是石油及天然氣盛產國,為因應未來石油逐漸枯竭問題並提高國家經濟多元化發展,進而提出「阿曼2040願景」(Oman Vision 2040)計畫,以半導體、AI、數位等高科技產業為重點發展項目。

參加此次訪問代表團中的4家企業,包括優貝克科技、汎銓電子、力旺電子,及創意電子均為績優半導體廠商,前3家也是明新科技大學的產學合作廠商。

代表團緊湊的訪問行程涵蓋完整的產官學界。首先是拜會阿曼交通通訊與資訊科技部(Ministry ofTransport, Communications and Information Technology)高層官員,隨後參觀阿曼最大阿語媒體「遠景報」(Al Roya)、國立科技大學(National University ofScience and Technology)、德國科技大學(GermanUniversity of Technology),以及尼日瓦大學(University of Nizwa)等知名學府。

拜會參觀期間,阿曼官方及相關科技院校均強調,阿曼目前正在規劃3+7年半導體全套計畫,包括人才培訓及專業實驗室,期盼台灣產學界提供協助及投資。

明新科技大學工程學院院長李志鴻同時與尼日瓦大學簽署合作備忘錄。

在產業界部分,代表團除會晤阿曼投資總署(OIA),也拜訪主權基金旗下最大科技集團Ithaca及其他中小企業,就台阿未來半導體、人工智慧(AI)等高科技產業相互投資合作事宜進行廣泛會談。

阿曼投資總署指出,阿曼主權投資基金規模高達500億美元(約新台幣1兆6383億元),並強烈表達與台灣合作及相互投資的意願。Ithaca科技集團同樣極為看重台灣在半導體領域的卓越貢獻。

在代表團訪問阿曼的同時,阿曼交通通訊與資訊科技部也選派當地22名學員赴台至明新科技大學及中興大學,參加由外交部委託辦理的「阿曼半導體研習課程」,12月15日開始為期2週。

朱俊儀表示,這不僅顯示台灣半導體科技對全球影響力無遠弗屆,也讓台灣成為國際人才交流和培育的重要基地。