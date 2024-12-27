美管制成熟製程 傷人傷己

隨著美國加強出口管制，中國大陸晶片製造商已擬定一套策略，就是要在傳統製程晶片製造上站穩主導地位。無論美國接下來怎麼因應，都將替西方科技公司製造風險，也將不利於股市。

巴隆周刊報導，由於出口管制切斷取得高階晶片製造設備管道，大陸晶片製造商正專注於在傳統製程建立產能。雖然生產這些晶片比蘋果和輝達的先進晶片簡單許多，但這些晶片仍然不可或缺、無處不在。

這種趨勢可從晶片設備製造大廠艾司摩爾（ASML）財報看得出來，ASML 2022年設備銷售額有14%來自大陸客戶，去年提升至29%，今年幾乎占一半。其他西方設備製造商也可看到類似的大陸需求躍增。

若美國和其歐洲及亞洲盟國將出口管制擴大到低階設備，ASML和其他晶片設備同業大部分收入將蒸發，衝擊成長和獲利能力，並可能拖累股價。但若不擴大出口管制，包括德州儀器、意法半導體和格芯在內的西方成熟製程晶片公司，將可能受到直接傷害，面臨來自成本較低的大陸晶片激烈競爭。

美國正在計劃下一步。商務部上周宣布，將調查美國製造商對傳統晶片的使用情況，為新政策提供建議。但現任拜登政府所剩時間不多，川普政府將在不到一個月後上台。川普任命的新商務部長盧特尼克未對出口管制發表直接評論，但他支持川普對大陸徵收高關稅的政策。