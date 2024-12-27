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PC業有望掀一波換機潮

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

大陸「人類間質肺炎病毒」疫情升溫，市場關注，若大陸疫情短期不見降溫，可能重演當年新冠疫情居家辦公帶動PC銷售需求的情況，伴隨微軟Windows 10作業系統停止更新將激發新一波換機潮，將助攻宏碁（2353）、華碩等PC大廠營運。

儘管實際疫情發展仍要觀察，不過PC產業明年將迎來微軟Win10停止更新及傳統換機潮時間，業者大多樂觀2025年產業表現將優於今年。

2020年新冠疫情爆發，為防堵疫情擴散，全球各大企業及政府機關、學校等實施居家辦公或遠距教學，推升宏碁、華碩等品牌商PC出貨量，相關業者在2020、2021年迎來一波拉貨潮，也讓原本不見經傳的Chromebook爆紅。

根據IDC先前數據顯示，2021年全球PC市場出貨量重回2012年水準，攀上十年來新高，全年出貨量3.49億台，年增14.8%，相較2017年低點，勁揚34%。

不過大陸疫情後續發展仍要觀察，對PC業者實際需求影響未能下定論，但從產業角度而言，PC業者2025年將迎來不少正面因素，包含微軟Win10停止更新，以及當初在2020年疫情期間購機的消費者，如今四年已過，到了換機時間。

華碩共同執行長胡書賓先前指出，從整體PC市場看，產業面因素包含AI PC推出及Windows系統改朝換代，或是PC已經來到一個換機周期，這些產業正面因素仍在，只是影響層面有多大。

微軟 疫情 華碩

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