台北電腦展將攜手證交所、金融機構力挺科技業 吸睛資本市場

台北國際電腦展將作為全球AI平台，號召全球CEO齊聚台灣。外貿協會董事長黃志芳表示，台北國際電腦展（COMPUTEX）明年將成為「人工智慧時代全球最重要的AI產業交流大平台」；新年度的電腦展將攜手台灣證券交易所、國內知名金融機構等，一起讓資本市場能更了解這些科技公司發展的潛力。

全球科技界年度盛事COMPUTEX 2025，將於2025年5月登場，黃志芳指出，萬眾矚目的COMPUTEX CEO Keynotes將更為精采豐富，還將邀請國內外金融與創投要角參與，再造獨特的「CEO群聚效應」，讓資本市場能更了解這些科技公司發展的潛力，貿協也會推出各種系統性的服務。

2025年COMPUTEX 將以「AI Next」為主軸，黃志芳分析，展覽匯聚全球科技巨擘與創新力量，透過「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」三大主題，全面展現AI科技的無限可能，為全球AI發展注入新動能。