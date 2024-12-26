快訊

柯文哲獲3000萬交保 小草歡呼！黃國昌諷：阿伯不是鄭文燦，要等銀行開門籌錢

今愈晚愈濕冷！明起首波強烈冷氣團來襲 天氣晴冷探6度低溫

柯案5名在押被告全交保！羈押近4個月柯文哲3000萬交保限制住居

台北電腦展將攜手證交所、金融機構力挺科技業 吸睛資本市場

經濟日報／ 記者黃淑惠邱馨儀／台北報導

台北國際電腦展將作為全球AI平台，號召全球CEO齊聚台灣。外貿協會董事長黃志芳表示，台北國際電腦展（COMPUTEX）明年將成為「人工智慧時代全球最重要的AI產業交流大平台」；新年度的電腦展將攜手台灣證券交易所、國內知名金融機構等，一起讓資本市場能更了解這些科技公司發展的潛力。

全球科技界年度盛事COMPUTEX 2025，將於2025年5月登場，黃志芳指出，萬眾矚目的COMPUTEX CEO Keynotes將更為精采豐富，還將邀請國內外金融與創投要角參與，再造獨特的「CEO群聚效應」，讓資本市場能更了解這些科技公司發展的潛力，貿協也會推出各種系統性的服務。

2025年COMPUTEX 將以「AI Next」為主軸，黃志芳分析，展覽匯聚全球科技巨擘與創新力量，透過「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」三大主題，全面展現AI科技的無限可能，為全球AI發展注入新動能。

AI 電腦展 黃志芳

延伸閱讀

AI體驗不利盲人？ 科技大廠研發視障設備

馬斯克衝人工智慧 輝達超微砸錢挺…台廠迎AI建置大潮

美超微攜手國瑞蓋純綠電算力中心 政院：樂觀其成

光學廠擁利基 注入新動能

相關新聞

84億…華新集團併日PCB廠 旗下精成科買Lincstech全數股權

華新麗華集團焦家出手併購，旗下PCB廠精成科昨（26）日宣布，以397億日圓（約新台幣84億元）收購日本PCB製造公司L...

PC業有望掀一波換機潮

大陸「人類間質肺炎病毒」疫情升溫，市場關注，若大陸疫情短期不見降溫，可能重演當年新冠疫情居家辦公帶動PC銷售需求的情況，...

艾司摩爾執行長：陸買不到EUV 晶片技術將落後15年

荷蘭半導體曝光設備大廠艾司摩爾（ASML）執行長富凱（Christophe Fouquet）日前接受媒體專訪時表示，由於...

美管制成熟製程 傷人傷己

隨著美國加強出口管制，中國大陸晶片製造商已擬定一套策略，就是要在傳統製程晶片製造上站穩主導地位。無論美國接下來怎麼因應，...

華新集團併日PCB廠 這樁併購案 有四大綜效

精成科昨（26）日宣布收購日商Lincstech，外界觀察，這起跨國併購對華新麗華集團PSA華科事業群將帶來多重加分效果...

夏普再賣資產 助益鴻海

夏普轉型再出擊，昨（26）日公告將出售日本堺工廠總部部分資產給日商積水化學，交易金額250億日圓（約新台幣52.45億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。