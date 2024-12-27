台灣電池模組業者轉型 力抗紅鏈

AI引爆電池備援電力模組（BBU）需求，也讓台灣電池模組業者轉型找到非IT本業應用的新契機，進而拉升毛利率，成為力抗紅色供應鏈在IT應用競爭的新藍海。

以新普集團為首的台灣電池模組廠近年營運主軸為轉型，然而消費性電子業務被紅色供應鏈大舉侵蝕，加上PC市場需求未見大幅好轉，順達（3211）、加百裕等電池模組業者都坦言今年IT主業遭逢逆風。隨著業者非IT業務占比拉高，伺服器BBU等產品線成為今年電池模組廠少數成長亮點，並順勢拉抬相關業者毛利率走升。

由於紅色供應鏈持續殺價，近年筆電電池模組利潤不斷下滑，包含順達、加百裕等以筆電、平板應用為IT主業的電池模組廠都面臨不同程度挑戰。在IT業務短期間看不到好轉趨勢下，國內電池模組廠近幾年積極往非IT業務靠攏。

新普是最早將非IT業務獨立分割上市的廠商，旗下AES-KY以輕型電動車（LEV）、伺服器BBU兩大業務為主，由於產品線夠聚焦，加上今年伺服器BBU營收占比持續放大，讓其毛利率已逼近四成。相較之下，由於消費性電子業務利潤較低，且仍是營收最大來源，使得順達、加百裕毛利率仍在10%上下。

順達已加快速度布局非IT業務，尤其伺服器BBU業務因拿下美系一線雲端服務供應商客戶訂單，讓順達今年相關業務快速成長。