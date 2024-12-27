夏普再賣資產 助益鴻海

夏普轉型再出擊，昨（26）日公告將出售日本堺工廠總部部分資產給日商積水化學，交易金額250億日圓（約新台幣52.45億元）。

加計先前以1,000億日圓（ 約新台幣211億元）出售部分資產給軟體銀行，累計夏普近期共有1,250億日圓落袋，預估將讓夏普在2025年度認列107.15億日圓（約新台幣22.2億元）特別獲利。

法人看好，夏普轉型輕資產，近期大量現金落袋挹注獲利，母公司鴻海（2317）也將母以子貴，助益鴻海業外表現。

夏普與積水化學達成協議，預定在2025年1月30日簽訂買賣契約、2025年10月31日完成手續，積水化學規劃在當地導入「鈣鈦礦太陽能電池」製造設備，將和日本政策投資銀行合資設立新公司SEKISUI SOLAR FILM，負責鈣鈦礦太陽能電池的設計、製造、銷售業務。鈣鈦礦太陽能電池的特點在於輕、薄、且可彎曲，可安裝在傳統太陽能電池難於安裝的大樓外牆、曲面等場所，積水化學目標利用現有設備，在2025年商業化。

夏普積極轉型，先前出售廠房給軟銀，軟銀計劃在當地興建AI數據中心，傳出將採購輝達（NVIDIA）的GB200晶片架構伺服器，總投資額可能達到數千億日圓規模。

夏普先前也和日本電信巨擘KDDI簽署意向書，KDDI將在堺工廠打造AI資料中心。KDDI將在2025年3月底前開始進行廠房改建工程，目標讓AI資料中心在2025年會計年度全面運轉。

夏普堺工廠在今年8月21日停止生產大尺寸液晶面板，但因先前面板生產線的基礎建設好，土地面積大，現在成為各方爭搶的對象。

業界分析，夏普出售廠房的對象未來進軍AI資料中心與太陽能事業，是鴻海與夏普所擅長的領域，未來也可望對這些客戶提供本業的服務，為夏普的轉型之路打下良好基礎。