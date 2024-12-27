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華新集團併日PCB廠 這樁併購案 有四大綜效

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

精成科（6191）昨（26）日宣布收購日商Lincstech，外界觀察，這起跨國併購對華新麗華集團PSA華科事業群將帶來多重加分效果，尤其Lincstech獲利穩定，而且是美國官方合格供應商，加上在日本東南亞都有設廠，助力集團全球布局。

精成科表示，這樁收購案將帶來四大顯著綜效，首先是產品線擴充，目前精成科產品主要應用在PC、車用及消費產品，未來可利用Lincstech的高端技術進一步拓展產品線，特別是在AI伺服器、汽車電子、半導體測試與高密度連結板等領域。

其次是技術提升，Lincstech在高端PCB製造領域的技術優勢將進一步增強公司競爭力，提升全球市占。因應客戶不同產品規格、不同技術、不同成本要求等，能全力配合客戶，展現PSA集團與客戶建立長期夥伴關係的策略。

精成在馬來西亞已有生產基地，今年9月更建立新廠、擴大當地生產規模；Lincstech在新加坡的製造基地，收購後強化對東南亞布局，進一步擴大精成當地業務，面對地緣政治的挑戰，應對日益增長的市場需求。

最後是日本市場整合，Lincstech在日本的四座工廠，將透過精成既有的資源及規模，整合日本市場，利用當地生產能力與市場需求進一步增長。

日本 東南亞

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