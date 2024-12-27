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字節跳動AI大投資 台鏈補…英業達、晟銘電將迎大單

經濟日報／ 記者陳昱翔林薏茹／台北報導
字節跳動訂下2025年資本支出翻倍至人民幣1,600億元，英業達、晟銘電等台灣協力廠有望迎大單。路透
字節跳動訂下2025年資本支出翻倍至人民幣1,600億元，英業達、晟銘電等台灣協力廠有望迎大單。路透

蘋果傳將在字節跳動與騰訊中二擇一，作為搶攻大陸市場的AI夥伴，業界傳出，字節跳動訂下2025年資本支出翻倍至人民幣1,600億元（約新台幣7,200億元），傲視大陸雲端行業，將用來衝刺AI建設，暗示可能會在蘋果的選擇中出線，英業達（2356）、晟銘電等台灣協力廠有望迎大單。

字節跳動今年生成式AI服務爆紅，資本支出達人民幣800億元（約新台幣3,600億元），逼近百度、阿里及騰訊等大陸雲端三巨頭「BAT」總和。業界認為，字節跳動快速崛起，可能因而獲得蘋果青睞，雙方進而達成協議，字節跳動才會大手筆擴大資本支出，隨其釋出高達7,200億元AI建設預算，引爆大商機。

字節跳動攻AI資本支出暴增
字節跳動攻AI資本支出暴增

台廠中，英業達為字節跳動主要伺服器代工廠，並搭配機殼廠晟銘電出貨，預料英業達、晟銘電都將迎來龐大訂單，坐享字節跳動大投資商機，並進而順勢吃到蘋果大陸AI商機。

英業達已拿下字節跳動在內的大陸四大CSP訂單，主要出貨形式為 L10（機櫃組裝與測試）及 L11（伺服器整合與機架布建），受惠美系、陸系客戶對AI伺服器需求較預期強勁，本季營收將登今年高峰。

晟銘電為字節跳動AI伺服器機殼主要供應商之一，雙方合作甚久，關係也相當密切。據悉，晟銘電營收結構中，約有九成來自伺服器機殼；其中，AI伺服器機殼比重已接近四成。因應AI市場需求，晟銘電正積極擴建泰國新廠，日前已對泰國廠加碼投資3,000萬美元。

字節跳動的生成式AI服務「豆包」在全球用戶數排名僅次於Open AI的ChatGPT，為站穩大陸龍頭地位。業界傳出，由於客戶對生成式AI模型需求火熱，字節跳動明年將加大資本支出力道，投入AI算力、資料中心等相關建設，相關投資金額將較今年翻倍成長，字節跳動出線成為蘋果攻陸的AI夥伴機率也因此升高。

大陸券商近期陸續發布報告指出，字節跳動今年資本支出已接近百度、阿里及騰訊總和的人民幣1,000億元，明年更將投資約人民幣900億元用於AI算力採購，並斥資人民幣700億元用於資料中心及光通訊模組、交換機等網路設備。

AI 伺服器 資本支出

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