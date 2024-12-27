出貨產品都要經過電源雙雄整合 BBU熱潮 台達電、光寶大贏家

輝達（NVIDIA）最新GB200 AI伺服器引爆電池備援電力模組（BBU）需求動起來，供應鏈透露，順達（3211）、AES-KY等電池模組廠近期BBU出貨持續放量，並且幾乎都交由電源雙雄台達電、光寶整合後，才出貨終端雲端服務供應商（CSP），台達電、光寶成為這波BBU熱潮幕後大贏家。

BBU族群昨日持續是盤面人氣焦點，AES拉出第二根漲停板，以漲停價1,180元收市，大漲105元，再寫逾兩年半來新高價，並引領興能高、新盛力、西勝等中小型BBU概念股同步攻上漲停板收市。

順達則勁揚逾5%，收216.5元，台達電、光寶收盤同步漲約1%。

業界指出，隨著AI伺服器造價愈來愈高、能耗愈來愈大，更不能出現斷電。BBU是一種當既有的外部供電系統無法供電時，可即時提供電力的備援裝置，能避免用電機具因外部電源突發性的中斷而產生的損失。

對於造價動輒150萬美元至300萬美元的輝達GB200機櫃而言，BBU可扮演關鍵的救援角色，降低資料中心業者的風險。

法人估計，一個GB200機櫃需要140kWh的BBU，明年GB200出貨量至少超過5萬櫃，推估BBU商機約新台幣400億元，下世代GB300將BBU列為標配，商機更大。

隨著GB200出貨量持續增加，對BBU的需求同步提升，近期AES、順達、新盛力等台系電池模組廠伺服器BBU業務出貨旺。

業界透露，在實際出貨流程上，台灣BBU供應商除了AES因應一家美系大客戶需求直接發貨外，其他業者出貨流程都是由電池模組廠完工後，轉由台達電、光寶等電源廠整合後供貨。

業界分析，GB200 AI伺服器機櫃設計特殊，與過往輝達產品不同，導致出貨形式略有改變。據悉，目前GB200採用電源雙雄提供的「電源+BBU」架構，因此，現階段電池模組廠若要出GB200 BBU產品，出貨流程都要經過電源雙雄之手，換言之，台達電、光寶是這波BBU熱潮幕後大贏家。

展望後市，台達電計劃為下一代伺服器電源提供獨立電源架設計，優化現有解決方案，預計伺服器電源銷售在2025年將年增長15%至20%；其他包括BBU、機架和液冷產品等，預期2024年及2025年分別貢獻營收7%至8%及10%以上。

光寶也積極衝刺AI業務，BBU陸續出貨中，預估明年占比有望加速擴大，成為營收主力。法人指出，隨著AI伺服器對BBU需求增加，光寶雨露均霑，並在明、後年顯著成長。

光寶總經理邱森彬先前指出，AI應用拓展的重中之重在於電源，尤其運算力及電源瓦特數持續提升，帶動電源需求從3KW、5KW、明年到8KW，甚至2027年已因應客戶需求要提出16KW的解決方案，光寶也整合電源、液冷、機構件等提供一站式解決方案，迎合市場需求。