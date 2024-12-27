84億…華新集團併日PCB廠 旗下精成科買Lincstech全數股權

華新麗華集團焦家出手併購，旗下PCB廠精成科（6191）昨（26）日宣布，以397億日圓（約新台幣84億元）收購日本PCB製造公司Lincstech Co., Ltd.全數股權。業界解讀，華新麗華集團在日圓低檔之際，逢低撿便宜發動跨國併購，壯大PCB事業版圖。

精成科昨天因有重大訊息待公布而停牌，並於盤後宣布這項併購案。精成科表示，收購案預計2025年4月1日完成交割，惟仍須經相關主管機關核可而定。這是精成科2018年收購日商ELNA PrintedCircuits Co., Ltd.後，時隔六年再次併購日企。

精成科跨國併購

精成科昨天並宣布，今天起的兩個月內執行上限2,500張庫藏股，每股價格53元至76元，將用於分配給員工。精成科25日收盤價為53.3元。

精成科是華新麗華集團PSA華科事業群旗下瀚宇博子公司，產品主要應用在個人電腦、車用及消費產品，業界認為，日圓弱勢，華新麗華焦家也趁此機會出手收購日企，強化跨國布局與全球製造優勢，藉由Lincstech的技術進一步拓展產品線，擴大AI伺服器、汽車電子、半導體測試與高密度電路板等布局。

精成科總經理陶正國、財務長翁家玉昨天共同宣布這項跨國併購案。精成科強調，透過此次收購，整合雙方資源，發揮互補綜效，進一步落實PSA集團深耕全球市場的策略，且能強化技術實力及產品優勢，與客戶建立雙贏關係。

精成科表示，收購案是公司向東南亞及全球市場進一步拓展的重要一步，奠定未來發展穩固的基礎，是技術深度、產品多元及日本市場整合的重要里程碑。未來精成科與Lincstech團隊一起合作，推動未來業績增長與技術創新。

精成科指出，Lincstech是全球領先的高端PCB製造公司，在日本及新加坡共有五座高度自動化工廠，全球超過1,600名員工，專注於高端PCB產品，包括多層線路板（MWB）、用於高階DRAM測試的探針卡、高密度多層電路板（MLB）、資料中心400Gbps交換器等。

精成科強調，目前PCB事業群已在大陸、日本及大馬設廠，在產品線或客戶關係長期耕耘，主要客戶涵蓋全球知名企業，生產3C通訊產品、車用市場及PC／NB等項目。