越南綠色數位轉型需求看旺 昕力海外占比拚1成
數位轉型軟體開發商昕力資訊在越南發表碳盤查管理平台，昕力今天對中央社記者表示，越南在政府及企業支持下，對綠色數位轉型的需求增加。昕力隨著海外新產品推出，預估2025年海外營收占比將提升到8%至10%。
昕力指出，越南市場正處於蓬勃發展的階段，近年來外資投資、國內生產毛額（GDP）與人均GDP都創下歷史高點。
昕力觀察，由於越南政府對ESG（環境保護、社會責任、公司治理）的重視與支持，希望由大型企業、外商主導帶動ESG實踐，也由越南國家銀行帶頭推行綠色金融，每年綠色信貸金額平均成長約23%，越南企業開始重視且實際著手進行節能減碳工作，昕力樂觀看待未來越南對綠色數位轉型的需求。
昕力強調，碳盤查市場是全球邁向淨零碳排目標過程的關鍵組成部分，各國政府制定相關法規推動，加上消費者、投資人對企業環境責任的期待日益增加，對現代企業來說，必須納入核心發展策略。
昕力2024年海外營收占比低於5%，隨著海外新產品推出，以及越南子公司Alpaca的收購案預計2025年第1季完成，昕力預估2025年海外營收占比將提升到8%至10%。
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