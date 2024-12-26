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說好的公開？警管制「只出不進」 黃國昌爆口角帶30名小草進北檢旁聽

科學園區通過21件投資案 總額近200億元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

國科會26日召開科學園區審議會第21次會議，會中通過21件投資案，其中四件不公開，投資總額計新台幣195.63億元，此外尚有五件增資案，合計增資約11.9億元。

在公開的17件投資案中，又以全球PCB領導大廠臻鼎科技控股股份有限公司子公司的先豐通訊股份有限公司申請於高雄園區投資設立南科分公司的投資金額最高，達20億元。

據了解，這個先豐通訊南科分公司，未來將專注於研發高階應用的印刷電路板。公司並因應重要客戶需求，進駐園區建置硬板研發中心，以滿足AI伺服器之高密度多層印刷電路板(HLC-HDI)需求，同時將持續開發下世代高階產品，並提前為集團布局AI領域基地。

國科會表示，此次核准投資案包括：精密機械的信邦電子股份有限公司銅鑼分公司；通訊的黑貓資訊股份有限公司；積體電路的英屬開曼群島商意騰科技股份有限公司台灣分公司、睿晶科技股份有限公司、振生半導體股份有限公司新竹分公司。

電腦及周邊的先豐通訊股份有限公司南科分公司、緯穎智造股份有限公司、和新化學工業股份有限公司中科分公司。

生物技術的澄乘科技股份有限公司、富田永續生醫科技股份有限公司、久浪智醫股份有限公司、真茂科技股份有限公司宜科分公司。

其他科學事業的基智有限公司、德普科技股份有限公司。其他園區事業的長鴻綠能股份有限公司、加雲聯網股份有限公司中科分公司、毅雲能源股份有限公司中科分公司等。

中科 科技股

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