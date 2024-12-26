群電攜手德州儀器 強攻新世代微型高效筆電電源

群電（6412）26日宣布攜手德州儀器（TI），結合雙方最先進的微型高效電源技術，推出全新一代的超小尺寸 65W PD3.2筆電電源供應器「小王子2.0」(Le Petit II)。

搭載TI最新的UCG28826高頻準諧振返馳式GaN轉換器(High Frequency Quasi-resonant Flyback converter with built-in GaN FET)，群電該款最新65W電源供應器體積僅38cm3，約為其他市售65W電源供應器體積的三分之一，其空載待機功耗小於25mW，低於市面上競品10%以上。

群電表示，致力於提供客戶最優化的智慧節能電源解決方案是群電和TI的共同目標，也驅動雙方的深化合作，其中第三代半導體/氮化鎵（GaN; Gallium nitride）身為可以提高電源供應器效率和縮小產品尺寸的關鍵技術，相關的專案合作更是重中之重。

群電強調，GaN因切換速度快及低導通阻抗的優異特性，可有效提升電源供應器的轉換效率，同時將電源供應器的核心元件變壓器尺寸大幅縮小，達到了原材料節省的目的，為電源設計多年來最具革命性的改變之一。目前，群電的大瓦特數筆電電源供應器採用GaN的比率已高達30％以上，且此比例正在迅速提升中。過去受限於成本結構，GaN在100W以下的筆電電源滲透率仍低，但隨著高整合度GaN解決方案的不斷精進，相信100W以下的筆電電源大量採用GaN的時間點也指日可待。

德州儀器高壓電源產品總經理 Kannan Soundarapandian表示，Le Petit II 是 TI GaN 解決方案成功幫助群光電能簡化線路和變壓器設計，同時以更少的元件提高功率密度的絕佳案例。群光電能是 TI 的長期合作夥伴，透過與群光電能工程團隊的密切合作與討論，TI 得以實現電源更小型化、更節能和更可靠的目標。

群光電能總經理曾國華表示，在終端客戶對於微型高效電源的需求驅動下，群光電能持續與上游IC供應商合作尋找最佳解決方案。TI是高整合式GaN解決方案的技術領先者，透過TI UCG28826轉換器結合群光電能的電源系統設計能力，成功讓筆電電源尺寸不斷地突破既有限制，達到體積極小化的目標。