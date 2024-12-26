友達旗下友達耘康、達擎 獲國家新創獎雙獎殊榮

友達（2409）集團穩步推動雙軸轉型策略，以領先的醫療顯示技術和高精密度感測技術為核心，持續拓展智慧醫療多元領域，深耕3D手術影像及中醫數位化應用。26日，友達旗下子公司友達耘康與達擎分別以「中醫數位化檢測解決方案」及「寬視角3D醫療顯示器」獲得第二十一屆國家新創獎「智慧醫療與健康科技」類別的「企業新創獎」與「國家新創精進獎」兩項殊榮，充分展現友達智慧醫療事業群在傳統醫學數位化的成果及3D醫療顯示器的市場開拓與應用落地獲得評審的高度肯定。

友達光電智慧醫療事業群總經理廖世宏表示：「友達強化多元醫療事業發展，此次榮獲『國家新創獎』智慧醫療領域指標性雙獎榮譽，不僅是對友達耘康及達擎在中、西醫療領域的創新研發、市場開拓與驗證投入的肯定，更象徵友達智慧醫療事業邁入新的里程碑。我們將繼續拓展更多醫療影像及數據可視化的解決方案，並透過跨領域協作的醫療生態圈，為病患提供更卓越的醫療照護體驗。」

創新智慧中醫解決方案 友達耘康助傳統醫學檢測數位化

友達耘康獲獎的「中醫數位化檢測解決方案」，為目前台灣唯一將傳統中醫「望、問、切」三診檢測整合於同一數位化系統。透過將檢測結果數據化、視覺化，解決過去傳統醫學缺乏標準化檢測流程與信效度結果之問題；同時，藉由提供視覺化檢測結果，可輔助中醫師將患者檢測紀錄即時存取於資料平台，提升醫療服務品質。創新技術部分，友達耘康脈象檢測系統以高靈敏多點陣列式壓力感測器技術，真實還原把脈的三部指感施壓，並已取得TFDA之認證。舌象擷取系統及智慧中醫問診機器人則分別透過色彩還原演算法及生成式AI語音問答技術，還原影像真實性、提升醫病互動性。

達擎寬視角3D醫療顯示器 導入國內外指標性醫療院所展實績

達擎針對微創手術團隊獨家開發的寬視角3D醫療顯示器，透過3D垂直寬視角技術，可讓手術台前的醫護人員從不同視角觀看一致的3D影像。透過高對比、Deep Red真實紅技術與廣色域技術，搭配4K超高解析畫質，可清晰呈現病患的器官組織細節，提升手術效率與安全性。自2022年榮獲第十九屆「企業新創獎」以來，達擎積極開拓市場應用，攜手內視鏡、手術機器人、手術顯微鏡等生態圈夥伴，與台灣、中國大陸、日本及韓國等國內外指標性醫院進行臨床合作，目前已累積上萬例的落地實績，並取得MDR、FDA以及TFDA等醫療證照，彰顯其技術與臨床實用性備受市場與業界肯定。因應機器人手術趨勢，寬視角3D醫療顯示器可應用於機器人手術即時3D解決方案，進一步提供手術室內外即時、同步的3D手術影像。