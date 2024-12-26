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迎戰35萬AI人才缺口 資策會與2大學推生成式AI教育合作

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
資策會建立AI教育合作。資策會/提供
資策會建立AI教育合作。資策會/提供

臺灣近年面臨AI人才短缺問題，國發會預估2028年AI人才缺口將達35萬人，各行業對專才需求迫切。財團法人資訊工業策進會（資策會）26日分別與國立高雄餐飲大學、長榮大學簽署合作協議，正式啟動生成式AI技術教育合作，資策會將提供自行開發的生成式AI能力認證與應用教材，授權予學校單位使用，鼓勵在校學生參與生成式AI能力認證，有助於提升學生的AI實踐能力，為AI時代的來臨做好萬全準備。

在長榮大學的簽約儀式中，資策會董事長黃仲銘表示：「生成式AI技術已成為現代科技的核心，且正在改變多個領域，其中教育作為培養知識與技能的基石，對生成式AI的應用尤為重要。」另外，代表資策會與高雄餐飲大學簽約的資策會副執行長蕭博仁也提到，資策會一向以推動數位教育與人才培育為己任，透過與校園合作，相信能為教育界注入數位創新能量。

為助力臺灣AI教育發展，在這次合作中，資策會授權提供生成式AI教材，兩校將結合自身的教學資源、融入課程，並計畫為教師提供專業培訓，幫助師生參與生成式AI能力認證。長榮大學與高雄餐旅大學校長對這項合作樂見其成，不僅有助於提升學生就業競爭力，還將為學校數位轉型樹立新里程。

資策會數位教育研究所（教研所）長期培育資訊科技人才，已推出多項生成式AI能力認證及生成式AI美術設計能力認證等專業證照考試，並與超過30所學校、20家公協會與培訓機構合作推動。截至目前，資策會生成式AI相關教材與認證也與超過100家企業合作，其中半數以上的企業表達願意優先考量通過認證的學生，提供優先面試的機會，進一步縮短人才與產業需求間的距離。

資策會持續推動生成式AI在校園與產業中的應用，藉由與高雄餐旅大學、長榮大學的合作，進一步提升臺灣數位教育的競爭力。未來，資策會將繼續深化產學研合作，為臺灣培養更多具備數位素養與AI應用能力的專業人才，助力國家數位轉型與產業升級。

AI 資策會

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