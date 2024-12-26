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亞翔奪台積電AP8系統拆除工程 前11月新簽合約687億

中央社／ 新竹26日電

工業機電系統整合工程廠亞翔指出，成功搶下台積電AP8廠系統拆除工程，經統計，今年前11月累計新簽約合約金額新台幣687.68億元。

亞翔今年累計前11月營收首度突破600億元，達614.05億元，年增26.39%。東協業績比重達49%，台灣占29%，中國占22%。

其中，半導體產業是最主要營收來源，所占比重達73%，鐵路、公路和機場工程占10%，商業建築工程占8%，捷運工程占5%，能源工程占2%，區段徵收工程占2%。

亞翔今年來接單依然暢旺，累計前11月新簽合約總金額687.68億元。東協比重49%，台灣占34%，中國占17%。半導體產業占71%，鐵路、公路和機場工程占24%，能源工程占4%，其他高科技產業占1%。

亞翔統計尚未施工工程合約金額達1356.68億元，持續創下新高。其中，半導體產業占37%，鐵路、公路和機場工程占28%，捷運工程占21%，能源工程占6%，商業建築占4%，區段徵收工程占4%。

台積電今年收購面板廠群創南科廠房，將打造為先進封裝廠AP8。亞翔指出，成功拿下台積電AP8系統拆除工程。此外，亞翔也獲得台積電高雄廠地下管路工程案。

亞翔指出，在建工程還包括世界先進與恩智浦（NXP）在新加坡合資的VSMC晶圓廠建廠工程，以及精元電腦越南廠工程。亞翔對於台灣和新加坡市場展望相關樂觀。

半導體 台積電

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