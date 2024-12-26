第21屆國家新創獎頒獎 「Demo Day」助攻募資逾50億元

第二十一屆國家新創獎26日舉行授獎典禮，本屆共評選出196組獲獎團隊，獲獎台灣團隊中，長聖（6712）的「CAR001：應用異體細胞治療實體腫瘤之細胞療法」關鍵技術已在台灣、美國均取得Phase I、IIa臨床試驗執行許可；倍智醫電「倍利肺部影像輔助判讀軟體」有效提升醫師20%檢出率，已取得TFDA智慧醫材許可證，並獲海外訂單。第16屆得主、由臺灣大學教授康仕仲領軍創業的智齡科技，五年來估值已成長近9倍，也獲得本屆唯一最高榮譽--國家新創永續典範獎。

主辦單位生策會／生策中心指出，創業募資一向是耐力賽，尤其是研發、臨床試驗階段成本極高的生技醫療業，更需要資源挹注。國家新創獎舉辦21屆來，透過領域專業評審的眼光與評析，點亮台灣的生醫新創團隊聚光燈。本屆新創獎評審橫跨部會、醫界、科研、產業、創投、智財權、財會等領域，共有85位。

國家新創獎目的在於發掘生技醫療企業團隊、學界、醫界的新創技術價值，連結投資者資源，讓生技醫療產業創新技術的商化價值能落實與放大。新創獎評審總召集人、生策會副會長楊泮池表示，新創獎舉辦以來，已評估超過2,800 項技術，其中從學校和生醫界推進成功創業的已經有178 家，資本總額近 238 億元，其中三分之一的公司資本額達1億、16家資本額超過5億元。

歷屆新創獎的Demo Day，挑選分數優異的獲獎新創團隊上台發表，邀請指標投資公司出席，現場評估、回饋團隊，歷年參與投資的業者包括富邦金控、華南金控、緯創資通、友達集團等24家，顯見新創獎獲獎團隊的技術應用潛力和極高的投資價值。

楊泮池指出，在過去五年中，已經有39家團隊站上這個舞台，成功募資高達18家，募資總金額超過50億元以上。其中，四年前從中研院技轉出來的新析生技，團隊從零開始到募到近10億元資金，研發的顯微光標靶儀也成功打進國際市場。

本屆獲選於Demo Day發表的新創團隊共有十組，除了已積極進軍國際的長聖生技、倍智醫電等，還包括生技製藥與精準醫療領域免疫功坊的「創新脂肪酸束平台應用於超長效型胜肽藥物開發」目前已有兩項藥物進入一期臨床試驗，目前成效良好且無副作用；智慧醫療與健康科技領域的康統醫學科技「醫瓦士(EVAS) - 智慧手術AI虛擬助手」，具備深度醫療知識與 AI 技術，手術中提供即時語音提示醫生，即時生成病歷，日本證實能節省近半時間。

本屆Demo Day也有多組臨床醫學研發團隊發表，如花蓮慈濟醫院眼科研究中心主任蔡榮坤團隊的「長效型GP-01玻璃體注射療法：視神經損傷治療之突破性技術案」、臺北醫學大學附設醫院骨科部主任吳孟晃團隊研發的「創新即時透視血液屏障之內視鏡光學及智慧影像分析系統」、臺北醫學大學附設醫院特聘教授陳震宇團隊、神瑞人工智慧研發的「腦震盪症候群人工智慧輔助決策系統」等。

Demo Day上並邀請到國內重量級投資專家，包括漢民科技副總胡瑞卿、廣達電腦首席顧問謝耀方、友達智慧醫療事業群總經理廖世弘，當場評估與回饋Demo Day上的新創團隊，後續挹注資源可期。

生策會指出，本屆參賽團隊數目為近三年最高，在企業、國際、初創、學研、育成及臨床新創等六大組別中，企業新創參賽隊伍總數也是近三年來參賽數目最多的一組。最後獲獎的團隊中，以專業領域類別分析，196個獲獎新創團隊技術類別，以生技製藥與精準醫療占比22%為最高，其次是智慧醫療與健康科技占15%，第三則是創新醫材與診斷技術占13%。

台灣的醫療品質受國際肯定，許多醫學院體系發展出不少領先技術。歷屆新創獎不乏醫院體系參與，本屆獲獎件數最多的單位，分別是中國醫藥大學與附醫體系、長庚醫院體系，兩者各有14件獲獎，雙雙並列最大贏家。其次是陽明交大的9件，第三是臺北醫學大學8件，都顯示了台灣醫學界豐沛的研發動能。