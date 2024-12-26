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凱碩預計將取得南韓SPI 99%股權 總金額為549.9億韓元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

凱碩科技（8059）公告，26日經審計委員會同意及董事會決議，將行使SPI可轉換公司債（SPICB）屆期轉換為SPI公司普通股股份。根據SPICB合約，交易數量為54,990張，交易價格為每股1,000韓元（約新台幣22.61元）交易總金額為549.9億韓元（約新台幣12.43億元）占公司第3季財務報表之總資產比率為55.85%，歸屬業主之權益比率為90.81%，行使轉換權利後，凱碩對SPI持股比率為99.7859%。

依SPI 2024上半年經會計師簽證財報並擬制CB已全數轉換為股權之基礎計算，SPI每股淨值約為1,034.76韓元（約新台幣23.40元）。凱碩董事長章瑛表示，根據凱碩資料，SPI去年營收4.51億美元，獲利1,990萬美元，且同樣屬於生產家用寬頻產品，雙方合作在研發產品方面有綜效，加上雙方客戶不重疊，未來希望產生產品、業務上的綜效。

凱碩表示，SPI轉換股權交易為首次交易，取得之SPI普通股無權益受限制之情形。此案尚待取得當地主管機關核准投資後，方得行使轉換權利，行使轉換權之基準日訂定為「取得當地主管機關核准函日」。

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