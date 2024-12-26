影／永餘智能攜手欣欣客運 跨足電力交易平台計畫

如何設計友善盲人的AI設備？一項調查指出，由於視障人士的網路使用率較低，恐不利於AI技術的完善體驗，並可能面臨數位歧視。對此，Google、Meta和Open AI等科技公司都推出視障族群適用的數位設備，未來以視障人士為本的AI設計將更為重要。

2024-12-26 13:35