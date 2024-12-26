影／永餘智能攜手欣欣客運 跨足電力交易平台計畫
永餘智能下午與欣欣客運簽署「智慧充儲系統應用於虛擬電廠平台計畫」合作備忘錄。永餘智能團隊將協助建置即時監控設備，規畫最佳的儲能系統充放電排程，導入平台進行自動化管理。並在不影響客運營運下，永餘智能代理欣欣客運參加台電電力交易平台，創造售電收入。
永餘智能董事長葉惠青表示，永豐餘「積沙成塔」的聚合模式，有助於自用發電設備的中小型企業，藉由智慧能源管理減輕人力負擔，創新商模增加收入。永餘智能為永豐餘投控子公司，主要提供智慧能源整合加值專業服務，以「經營台灣分散型智慧綠電網」、「建構區域型智慧能源系統」及「建立產業碳權管理平台」開拓市場布局。
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