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泰國衝電車！電電公會揮手 鴻海、金寶、英業達已布局

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶。記者吳康瑋／攝影
金寶。記者吳康瑋／攝影

全球電動車商機爆發之際，素有亞洲底特律之稱的泰國，作為東南亞最大汽車生產國，如今也積極朝電動車轉型，而台廠中包括鴻海（2317）、英業達（2356）、金寶（2312）等業者，則聚焦電動車零組件與系統，分別以不同角度搶進，並各自設立完成據點，而電電公會26日特地辦理「泰國汽車暨電動車投資商機」，並找來泰國投資促進委員會（BOI）代表現身，與大家分享當地投資擁有的機會及風險、吸引市場關注。

泰國素有亞洲底特律之稱，是東南亞最大汽車生產國，現今瞄準電動車市場，積極推動市場轉型，而泰國政府日前已規劃2030年前電動車占國產汽車30%的目標，在充電樁等基礎設施方面，也計畫2030年在全國布建1.2萬個直流公共充電樁、2035年建置完成3.6萬個充電樁的目標，而該目標也吸引不少國際汽車大廠、製造商、關鍵零部件及上游原材料業者赴泰國投資設廠。

隨著汽車產業不斷的朝向電動化、智慧化發展，放眼台廠於電動車領域的布局，則以代工龍頭鴻海切入的時間最早，而鴻海日前傳出已攜手泰國國家石油公司（PTT）達成合作，積極再當地啟動多項電動車方面的合作，而外界除了關注轎車款的電動車型，就連電動巴士MODEL T也將成為切入口，而目前鴻海旗下MODEL T已在全台各地完成布建、導入各縣市的公車網路，而董座劉揚偉也持續看好整個市場的發展，並直言旗下電動車無論在品質、成本、速度等方面，都讓他覺得相當有競爭力。

而老牌電子大廠金寶也長年看好電動車擴大發展的趨勢，持續憑藉子公司泰金寶來搶進，團隊也堅定看好後續發展，並持續讓充電樁布建率提升，總經理陳威昌直言，惟有備足電力才能讓車子，隨時在路上都能順暢奔跑，而目前特斯拉在全球市場占比最高，但不管是哪個品牌充電樁，只要透過轉接頭都必須要讓客戶輕鬆充電。陳威昌表示，金寶不管直流、交流電的充電樁都會做，毛利率比公司平均毛利率高，因此看好大方向趨勢不變，持續布局。

至於近日跟恩智浦合作建立聯合研究辦公室的英業達，也持續擴大自身在車用領域的投資，也攜手各界研發出更高階的技術。董事長葉力誠日前表示，旗下海外第二生產基地已逐漸成形，目前已在墨西哥、泰國、捷克等地完成設廠，未來將持續在各地尋求土地、廠房配置產線，未來將透過就地靠近客戶生產、給予服務，避免受到地緣政治風險的影響。

英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影
電電公會辦理「泰國汽車暨電動車投資商機」。翻攝自電電公會直播
電電公會辦理「泰國汽車暨電動車投資商機」。翻攝自電電公會直播

充電樁 泰國 電動車

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