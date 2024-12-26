年繳電費逾50億 中華電：導入科技減碳明年拚持平

電信業是用電大戶，面對電費上漲時代，中華電信董事長簡志誠表示，今年兩波調漲後，中華電電費支出估年增1成，約新台幣57、58億元，原本預估明年會再增10%，但在導入科技減碳與節電作為後，力拚明年電費支出持平。

電信產業為用電大戶，電力使用最主要是基地台與機房等。根據企業永續報告書顯示，中華電信2023年總用電量約達13億度電，和2022年的13.6億度電相比，已經減少4%以上的用電量，近2年呈現逐年遞減狀況。

台電今年分別在4月和10月兩度調漲電價，在電費上漲的時代，中華電信該如何因應，董事長簡志誠接受中央社專訪時表示，根據內部估算，因應今年4月、10月電價調漲，中華電今年度電費支出預估會多出10%，將從去年的50多億元，成長至57、58億元左右；原本預期明年會再多出10%，但中華電積極導入節電措施，希望明年電費支出「凍漲」，可與今年持平。

在節電措施方面，簡志誠表示，全球淨零減碳趨勢與節能方向一致，中華電信原先導入的「科技減碳」作為，同樣能達到節電之效。例如國內3G網路汰停之後，4G、5G還有3萬多座基地台，導入AI技術後，可透過智慧化方式運營基地台，分析一天24小時中，使用率偏低的時段與地點，並進行休眠，以減少耗電量，全台基地台可累積節電的效益可觀，不容小覷。

此外，他指出，中華電在全台有900多間機房，必須正視機房用電效率及供電品質。過去機房內傳統的交換機設備體積很大，隨著科技進步、實現數位化之後，多數設備體積變小，機房空間也可適度縮小，在空調等電力方面的支出，同樣能大幅減少；中華電並持續汰換老舊、耗電設備，導入智慧節能技術，落實機房節能計畫。

他進一步指出，中華電善用自行研發的智慧節能系統（iEN），以及能源集中監控系統EOC（EnergyOperation Center），可自動收集及分析能源數據，即時掌握節能成效。

根據企業永續報告書，中華電信2023年營運據點與資通信（含IDC）機房，共節降6348萬度電。

整體而言，簡志誠表示，希望在積極落實節電措施後，中華電能把明年電費支出控制下來，力拚和今年持平的水準，達到電價上漲，但電費支出不漲的目標。