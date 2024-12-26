17Life 採微軟方案 運用 Azure 與 AI 升級智慧零售體驗

零售業科技系統整合供應商康太數位（17Life）攜手微軟，旗下自有產品關鍵系統轉移至微軟Azure雲端平台，透過微軟Azure OpenAI服務、Azure Kubernetes Service彈性運算開發工具、Azure SQL、Azure Web等系統服務，增強17Life 市場競爭力，特別在便利商店、百貨公司、金融業等市場領域將更占優勢。

17Life為零售業科技系統整合供應商，主要客戶包括國內頂尖百貨公司、連鎖超商、免稅商店、連鎖餐飲、大型銀行、飯店集團等大型品牌商；17Life系統同時支援自有通路平台17Life電商平台、PayEasy 企業福利網。

17Life 董事長李易騰表示，面對生成式 AI 浪潮，如何善用最新AI技術提升自身營運效率和服務內容，並透過 AI 精準數據分析提供客戶更加個人化的體驗，是未來成長的關鍵。與微軟合作是智慧零售的重要一步，不僅提升系統效率，讓顧客體驗更順暢，並以Azure OpenAI服務，較以往機器學習更高效預判消費者意圖，推薦系統更貼近需求。

17Life 運用 Azure OpenAI 服務，大幅提升商品標籤分類效率，精準解讀消費者意圖。

在電商平台中，系統會基於商品特性和消費習慣建立標籤機制，根據消費者搜尋需求精準推薦相關商品。透過Azure OpenAI 與生成式 AI 結合檢索增強生成（RAG）技術，能迅速生成、分類與整合大量商品標籤，更能精準解讀消費者搜尋意圖，透過智慧標籤比對，為顧客提供最適切的商品建議。