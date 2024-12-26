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國家新創獎頒獎！百家新創登台 吸引緯創、廣達大廠齊聚

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
國家新創獎頒獎196組團隊企業獲推薦。記者吳康瑋／攝影
國家新創獎頒獎196組團隊企業獲推薦。記者吳康瑋／攝影

第二十一屆國家新創獎26日舉行授獎典禮，共評選出196組獲獎團隊，報名參賽團隊為近3年來最高。生策會指出，創業募資一向是耐力賽，尤其是研發、臨床試驗階段成本極高的生技醫療業，更需要資源挹注。歷年參與投資的業者，包括緯創（3231）、友達（2409）等都親自出馬，而廣達（2382）首席顧問謝耀方，則作為投資評估專家受邀到場。

生策會指出，國家新創獎舉辦21屆來，透過領域專業評審的眼光與評析，點亮台灣的生醫新創團隊聚光燈。本屆新創獎評審橫跨部會、醫界、科研、產業、創投、智財權、財會等領域，共有85位。而歷年參與投資的業者包括富邦金控（2881）、華南金控（2880）、緯創資通、友達集團等24家大廠。而緯創旗下創新雲端技術服務商緯謙總經理夏志豪也親自到場支持。

據悉，此次獲獎的台灣團隊中，長聖生技（6712）的「CAR001：應用異體細胞治療 實體腫瘤之細胞療法」關鍵技術已在台灣、美國均取得Phase I、IIa臨床試驗執行許可；倍智醫電的「倍利肺部影像輔助判讀軟體」有效提升醫師20%檢出率，已取得TFDA智慧醫材許可證，並已獲海外訂單。第16屆得主、由臺灣大學教授康仕仲領軍創業的智齡科技，五年來估值已成長近9倍，也獲得本屆唯一最高榮譽國家新創永續典範獎。

國家新創獎助攻生醫新創 資本總額逾近238億元

國家新創獎目的在於發掘生技醫療企業團隊、學界、醫界的新創技術價值，連結投資者資源，讓生技醫療產業創新技術的商化價值能落實與放大。生策會副會長楊泮池表示，新創獎舉辦以來，已評估超過2,800項技術，其中從學校和生醫界推進成功創業的已經有178家，資本總額近238億元台幣，1/3的公司資本額達1億、16家資本額超過5 億元。

台灣的醫療品質受國際肯定，許多醫學院體系發展出不少領先技術。歷屆新創獎不乏醫院體系參與，本屆獲獎件數最多的單位，分別是中國醫藥大學與附醫體系、長庚醫院體系，兩者各有14件獲獎，雙雙並列最大贏家。其次是陽明交大的9件，第三是臺北醫學大學8件，都顯示了台灣醫學界豐沛的研發動能。

國家新創獎頒獎196組團隊企業獲推薦。記者吳康瑋／攝影
國家新創獎頒獎196組團隊企業獲推薦。記者吳康瑋／攝影
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生技 生策會

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